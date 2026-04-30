Nowa trasa w Warszawie na ostatniej prostej. Połączyli tunel z Dworcem Zachodnim

Nowa trasa tramwajowa coraz bliżej

Powstająca trasa między Dworcem Zachodnim i ul. Grójecką, częściowo poprowadzona pod ziemią, będzie miała 1,6 km.

- Nowy [...] odcinek jest częścią trasy obwodowej, która połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem. Ta inwestycja jest przykładem, jak w Warszawie myślimy o transporcie, budując tego typu centra przesiadkowe. To także dowód synergii - dobrej współpracy pomiędzy samorządem a rządem - podkreślił prezydent Trzaskowski.

Urzędnicy przypomnieli natomiast, że podziemne elementy infrastruktury tramwajowej realizowano w ramach dwóch odrębnych kontraktów. Jeden wykonawca odpowiadał za stworzenie przystanku podczas remontu stacji kolejowej, drugi natomiast buduje samą trasę. Obecnie następuje łączenie tych dwóch obiektów.

"Metrowa ściana, która zabezpieczała konstrukcję przystanku, jest sukcesywnie w kawałkach kruszona i rozbierana. To skomplikowany technologicznie proces: prace są prowadzone w rejonie Al. Jerozolimskich. Warunek utrzymania ruchu samochodowego na Alejach - z zachowaniem przepustowości zbliżonej do normalnej - wymagał etapowania prac" - przekazali.

Kiedy finisz prac?

W czerwcu planowane jest zakończenie prac konstrukcyjnych przy ostatnich sekcjach płyty dennej na styku tunelu i przystanku. Jednocześnie na przystanku wystartują prace wykończeniowe.

- W kolejnych etapach prac łączących tunel tramwajowy z Dworcem Zachodnim usuniemy całą ścianę dzielącą obecnie "komorę" podziemnego przystanku od tunelu, a następnie wykonawca rozpocznie budowę peronów i montaż instalacji elektrycznych dla tramwajów. Te prace zakończą się jesienią. Wtedy również znikną ostatnie utrudnienia dla kierowców na Al. Jerozolimskich. Następnie rozpoczniemy testy i odbiory techniczne. Robimy wszystko, by trasa była gotowa jeszcze w tym roku, ale to oczywiście zależy od wielu czynników - powiedział prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski.

Zgodnie z planami warszawskiego ratusza, do podziemnego przystanku przy stacji Warszawa Zachodnia docierać ma linia tramwajowa numer 14. Pasażerowie pojadą nią do Pl. Narutowicza, okolic Politechniki, a następnie na Dolny Mokotów i do Miasteczka Wilanów.

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich jeździ jako motorniczy