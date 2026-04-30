Te kierunki studiów są najbardziej opłacalne. Po odebraniu dyplomu prawie 18 tys. zł

Matura 2026 coraz bliżej

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami. Tak naprawdę już po długo wyczekiwanej majówce rozpoczną się pierwsze egzaminy. Pełny harmonogram matur znajdzieci tutaj: Matura 2026 już za moment. Pełny terminarz dzień po dniu. Daty i godziny wszystkich egzaminów.

Dla wielu uczniów to nie tylko stres związany z testami, ale też moment podejmowania kluczowych decyzji o przyszłości. Wybór studiów coraz rzadziej jest przypadkowy - maturzyści analizują nie tylko swoje zainteresowania, lecz także sytuację na rynku pracy i potencjalne zarobki. To właśnie teraz wielu z nich zaczyna na poważnie zastanawiać się, które kierunki mogą zapewnić stabilność finansową i dobre perspektywy zawodowe.

Co robić po maturze? Te kierunki studiów to przyszłość

Wybór studiów często budzi wątpliwości, bo wiąże się nie tylko z zainteresowaniami, ale też z myśleniem o przyszłości, rynku pracy i możliwościach zarobkowych. Właśnie dlatego warto przyjrzeć się kierunkom, które dziś uznawane są za najbardziej perspektywiczne i mogą otworzyć drzwi do dobrze płatnej pracy po ukończeniu studiów. Na podstawie danych z systemu ELA dotyczących absolwentów, portal Business Insider przygotował zestawienie najbardziej opłacalnych kierunków studiów bezpłatnych. Mediane zarobków brutto oraz nazwy kierunków znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Wymierające kierunki studiów. Kiedyś były na topie

Jeszcze kilkanaście czy nawet kilka lat temu niektóre kierunki studiów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i uchodziły za pewną drogę do stabilnej pracy. Dziś sytuacja na rynku edukacji i zatrudnienia mocno się zmieniła, a część z nich straciła na popularności lub znaczeniu. Powody są różne - od automatyzacji i rozwoju technologii, po zmieniające się potrzeby pracodawców. O jakich konkretnie kierunkach mowa?

Filologie i kierunki językowe

Część kierunków humanistycznych i kulturoznawczych

Klasyczne kierunki przyrodnicze (bez specjalizacji)

Zarządzanie

Europeistyka

Dziennikarstwo.