Te kierunki studiów są najbardziej opłacalne. Po odebraniu dyplomu prawie 18 tys. zł

Anastazja Lisowska
2026-04-30 20:09

Matury zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi decyzje, które mogą wpłynąć na przyszłą karierę i zarobki. Wybór kierunku studiów to dziś nie tylko kwestia zainteresowań, ale też realnych perspektyw na rynku pracy. Są takie ścieżki, po których absolwenci mogą liczyć na bardzo wysokie wynagrodzenia już na starcie. W niektórych przypadkach sięgające nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Sprawdzamy, które kierunki uchodzą obecnie za najbardziej opłacalne.

Matura 2026 coraz bliżej

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami. Tak naprawdę już po długo wyczekiwanej majówce rozpoczną się pierwsze egzaminy.

Dla wielu uczniów to nie tylko stres związany z testami, ale też moment podejmowania kluczowych decyzji o przyszłości. Wybór studiów coraz rzadziej jest przypadkowy - maturzyści analizują nie tylko swoje zainteresowania, lecz także sytuację na rynku pracy i potencjalne zarobki. To właśnie teraz wielu z nich zaczyna na poważnie zastanawiać się, które kierunki mogą zapewnić stabilność finansową i dobre perspektywy zawodowe.

Co robić po maturze? Te kierunki studiów to przyszłość

Wybór studiów często budzi wątpliwości, bo wiąże się nie tylko z zainteresowaniami, ale też z myśleniem o przyszłości, rynku pracy i możliwościach zarobkowych. Właśnie dlatego warto przyjrzeć się kierunkom, które dziś uznawane są za najbardziej perspektywiczne i mogą otworzyć drzwi do dobrze płatnej pracy po ukończeniu studiów. Na podstawie danych z systemu ELA dotyczących absolwentów, portal Business Insider przygotował zestawienie najbardziej opłacalnych kierunków studiów bezpłatnych. Mediane zarobków brutto oraz nazwy kierunków znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Wymierające kierunki studiów. Kiedyś były na topie

Jeszcze kilkanaście czy nawet kilka lat temu niektóre kierunki studiów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i uchodziły za pewną drogę do stabilnej pracy. Dziś sytuacja na rynku edukacji i zatrudnienia mocno się zmieniła, a część z nich straciła na popularności lub znaczeniu. Powody są różne - od automatyzacji i rozwoju technologii, po zmieniające się potrzeby pracodawców. O jakich konkretnie kierunkach mowa?

  • Filologie i kierunki językowe
  • Część kierunków humanistycznych i kulturoznawczych
  • Klasyczne kierunki przyrodnicze (bez specjalizacji)
  • Zarządzanie
  • Europeistyka
  • Dziennikarstwo.
