Matura 2026. Pełny terminarz dzień po dniu. Dokładne daty i godziny wszystkich egzaminów

Matura 2026 to jeden z najważniejszych momentów dla uczniów kończących szkołę średnią. Egzamin otwiera drogę na studia i często decyduje o dalszej ścieżce edukacyjnej. Nic więc dziwnego, że maturzyści już teraz sprawdzają dokładne terminy i godziny poszczególnych testów. Opublikowany harmonogram pozwala zaplanować przygotowania i uporządkować naukę na ostatnie miesiące przed egzaminem.
Matura 2026 – harmonogram egzaminów
Egzaminy ustne – maj 2026. Godziny ustalane indywidualnie przez szkoły.
- język polski: 8–9, 11–14, 18–23, 28–30 maja
- języki obce: 7–30 maja (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja)
Egzaminy obowiązkowe pisemne (godz. 9:00)
- 4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy)
- 5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)
- 6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy)
Kolejne egzaminy pisemne
6 maja (środa):
- godz. 14:00 – matematyka w języku obcym (pp – szkoły dwujęzyczne)
- godz. 15:35 – geografia w języku obcym (pr – szkoły dwujęzyczne)
7 maja (czwartek):
- godz. 9:00 – język angielski (pr), język angielski (dwujęzyczny)
- godz. 14:00 – historia muzyki (pr)
8 maja (piątek):
- godz. 9:00 – biologia (pr)
- godz. 14:00 – filozofia (pr)
11 maja (poniedziałek):
- godz. 9:00 – matematyka (pr)
- godz. 14:00 – język rosyjski (pr, dwujęzyczny)
12 maja (wtorek):
godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie (pr)godz. 14:00 – język niemiecki (pr, dwujęzyczny)
13 maja (środa):
godz. 9:00 – chemia (pr)godz. 14:00 – historia sztuki (pr)
14 maja (czwartek):
godz. 9:00 – informatyka (pr)godz. 14:00 – język ukraiński (pr, dwujęzyczny)
15 maja (piątek):
godz. 9:00 – geografia (pr)godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych (pr)
18 maja (poniedziałek):
godz. 9:00 – historia (pr)godz. 14:00 – język francuski (pr, dwujęzyczny)
19 maja (wtorek):
godz. 9:00 – fizyka (pr)godz. 14:00 – język hiszpański (pr, dwujęzyczny)
20 maja (środa):
godz. 9:00 – język polski (pr)godz. 14:00 – język włoski (pr, dwujęzyczny)
21 maja (czwartek):
- godz. 9:00 – języki mniejszości narodowych (pp)
- godz. 9:00 – chemia w języku obcym (pr – szkoły dwujęzyczne)
- godz. 10:35 – fizyka w języku obcym (pr – szkoły dwujęzyczne)
- godz. 12:10 – biologia w języku obcym (pr – szkoły dwujęzyczne)
- godz. 13:45 – historia w języku obcym (pr – szkoły dwujęzyczne)
Termin dodatkowy – czerwiec 2026
Część pisemna:
- 1 czerwca, godz. 9:00 – język polski (pp)
- 2 czerwca, godz. 9:00 – matematyka (pp)
- 2 czerwca, godz. 14:00 – język angielski (pr, dwujęzyczny)
- 3 czerwca, godz. 9:00 – języki obce (pp)
- 3 czerwca, godz. 14:00 – matematyka (pr)
Dalsze egzaminy odbywają się codziennie o godz. 9:00 i 14:00 do 16 czerwca (m.in. biologia, chemia, historia, fizyka).
Matura poprawkowa 2026
- 24 sierpnia (poniedziałek), godz. 9:00 – część pisemna
- 25 sierpnia (wtorek) – część ustna
Kiedy wyniki matur 2026?
- wyniki główne i dodatkowe: 8 lipca 2026 r.
- wyniki poprawkowe: 11 września 2026 r.