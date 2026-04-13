Matura 2026. Pełny terminarz dzień po dniu. Dokładne daty i godziny wszystkich egzaminów

Matura 2026 to jeden z najważniejszych momentów dla uczniów kończących szkołę średnią. Egzamin otwiera drogę na studia i często decyduje o dalszej ścieżce edukacyjnej. Nic więc dziwnego, że maturzyści już teraz sprawdzają dokładne terminy i godziny poszczególnych testów. Opublikowany harmonogram pozwala zaplanować przygotowania i uporządkować naukę na ostatnie miesiące przed egzaminem.

Matura 2026 – harmonogram egzaminów

Egzaminy ustne – maj 2026. Godziny ustalane indywidualnie przez szkoły.

język polski: 8–9, 11–14, 18–23, 28–30 maja

języki obce: 7–30 maja (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja)

Egzaminy obowiązkowe pisemne (godz. 9:00)

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy)

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)

6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy)

Kolejne egzaminy pisemne

6 maja (środa):

godz. 14:00 – matematyka w języku obcym (pp – szkoły dwujęzyczne)

godz. 15:35 – geografia w języku obcym (pr – szkoły dwujęzyczne)

7 maja (czwartek):

godz. 9:00 – język angielski (pr), język angielski (dwujęzyczny)

godz. 14:00 – historia muzyki (pr)

8 maja (piątek):

godz. 9:00 – biologia (pr)

godz. 14:00 – filozofia (pr)

11 maja (poniedziałek):

godz. 9:00 – matematyka (pr)

godz. 14:00 – język rosyjski (pr, dwujęzyczny)

12 maja (wtorek):

godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie (pr)godz. 14:00 – język niemiecki (pr, dwujęzyczny)

13 maja (środa):

godz. 9:00 – chemia (pr)godz. 14:00 – historia sztuki (pr)

14 maja (czwartek):

godz. 9:00 – informatyka (pr)godz. 14:00 – język ukraiński (pr, dwujęzyczny)

15 maja (piątek):

godz. 9:00 – geografia (pr)godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych (pr)

18 maja (poniedziałek):

godz. 9:00 – historia (pr)godz. 14:00 – język francuski (pr, dwujęzyczny)

19 maja (wtorek):

godz. 9:00 – fizyka (pr)godz. 14:00 – język hiszpański (pr, dwujęzyczny)

20 maja (środa):

godz. 9:00 – język polski (pr)godz. 14:00 – język włoski (pr, dwujęzyczny)

21 maja (czwartek):

godz. 9:00 – języki mniejszości narodowych (pp)

godz. 9:00 – chemia w języku obcym (pr – szkoły dwujęzyczne)

godz. 10:35 – fizyka w języku obcym (pr – szkoły dwujęzyczne)

godz. 12:10 – biologia w języku obcym (pr – szkoły dwujęzyczne)

godz. 13:45 – historia w języku obcym (pr – szkoły dwujęzyczne)

Termin dodatkowy – czerwiec 2026

Część pisemna:

1 czerwca, godz. 9:00 – język polski (pp)

2 czerwca, godz. 9:00 – matematyka (pp)

2 czerwca, godz. 14:00 – język angielski (pr, dwujęzyczny)

3 czerwca, godz. 9:00 – języki obce (pp)

3 czerwca, godz. 14:00 – matematyka (pr)

Dalsze egzaminy odbywają się codziennie o godz. 9:00 i 14:00 do 16 czerwca (m.in. biologia, chemia, historia, fizyka).

Matura poprawkowa 2026

24 sierpnia (poniedziałek), godz. 9:00 – część pisemna

25 sierpnia (wtorek) – część ustna

Kiedy wyniki matur 2026?

wyniki główne i dodatkowe: 8 lipca 2026 r.

wyniki poprawkowe: 11 września 2026 r.

