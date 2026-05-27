Potańcówka z Gwiazdami w Cogiteonie. Nauka, zabawa i rodzinne atrakcje już 29 maja

2026-05-27 9:58 Materiał sponsorowany

Już 29 maja o godzinie 18:00 w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie rozpocznie się wyjątkowa Potańcówka z Gwiazdami – wydarzenie łączące edukację, rozrywkę i rodzinną atmosferę. To finał dwóch dni atrakcji organizowanych w ramach Funduszowego Maja, podczas którego nauka spotyka się z muzyką, eksperymentami i wspólną zabawą. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja.

Przez dwa dni uczestnicy będą mogli wziąć udział w szeregu wydarzeń popularnonaukowych, warsztatach i eksperymentach przygotowanych z myślą zarówno o dzieciach, jak i dorosłych. Organizatorzy zapowiadają również rodzinne animacje, konkursy oraz występy artystyczne, które sprawią, że przestrzeń Cogiteonu zamieni się w miejsce wspólnego odkrywania, nauki i dobrej zabawy. Kulminacyjnym punktem programu będzie właśnie piątkowa potańcówka pod chmurką.

Jedną z największych atrakcji działającego od dwóch lat centrum pozostaje wystawa stała „Człowiek i Środowisko”, która w interaktywny sposób przybliża funkcjonowanie ludzkiego organizmu i pokazuje relacje człowieka z otaczającym światem. To przestrzeń, w której odwiedzający mogą nie tylko oglądać, ale również doświadczać i eksperymentować.

Warto również zwrócić uwagę na otoczenie obiektu. Przy Cogiteonie powstał park z naukowym placem zabaw, a także pierwszy w Krakowie spacerowy ogród na dachu - miejsce, które pozwala połączyć relaks z odkrywaniem przyrody i miejskiej przestrzeni z zupełnie nowej perspektywy.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Potańcówka z Gwiazdami w Cogiteonie

Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie Potańcówka z Gwiazdami, która rozpocznie się 29 maja o godzinie 18:00 na terenie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla uczestników w każdym wieku – od strefy dla dzieci, przez quizy i aktywności edukacyjne, aż po lekcje tańca, które pozwolą wspólnie rozpocząć wieczorną zabawę. Na odwiedzających czekać będzie także darmowa strefa gastronomiczna, dzięki której będzie można odpocząć i spędzić czas w rodzinnej atmosferze. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak warto pamiętać o wcześniejszej rejestracji.

