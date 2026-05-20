W poniedziałkowym losowaniu Mini Lotto, 18 maja, w Małopolsce padły trzy główne wygrane.

Szczęśliwe losy zostały nabyty w Krakowie, Krzeszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zwycięzcy otrzymają nagrodę w wysokości 69 240 złotych (pomniejszoną o podatek).

Fura szczęścia w Małopolsce! Trzy osoby wygrały na tych samych liczbach

W poniedziałek 18 niespotykane szczęście uśmiechnęło się do mieszkańców Małopolski, gdzie podczas losowania Mini Lotto padły aż trzy główne wygrane. Szczęśliwe kupony, które zapewniły swoim właścicielom sporą sumę pieniędzy, zostały kupione w trzech różnych miejscowościach regionu: w Krakowie (ul. Krakowska), Krzeszowicach (też ul. Krakowska) oraz Kalwarii Zebrzydowskiej (ul. Jagiellońska), czyli w stosunkowo w niedużej odległości od siebie.

Każdy z triumfatorów zgarnął blisko 70 tysięcy złotych. Choć nie jest to kwota zmieniającą życie (zwłaszcza pomniejszona o podatek), z pewnością pozwoli na spełnienie wielu marzeń i znacząco poprawi komfort życia, dając solidny zastrzyk finansowy. Wylosowane liczby to: 2, 4, 7, 21 i 37. Trzech Małopolan to nie jedyne osoby, które trafiły "piątkę" w Mini Lotto podczas poniedziałkowego losowania. Szczęście dopisało również graczom z Wrocławia, Lublina i Krosna. Aż sześciu zwycięzców jednego wieczora? To nie zdarza się często.

Warto zaznaczyć, że zaledwie dwa dni wcześniej (16 maja) w Krakowie (ul. Kalwaryjska) gracz trafił "piątkę" w Mini Lotto, wartą ponad 260 tysięcy złotych.

Jak Mini Lotto - co to za gra?

Mini Lotto to gra, która od lat przyciąga graczy marzących o wygranej bez konieczności inwestowania dużych sum. Aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy skreślić pięć liczb z puli 42. Koszt jednego zakładu jest znacznie niższy niż w przypadku klasycznego „Lotto”, co sprawia, że jest to ulubiona opcja dla wielu, którzy regularnie próbują swojego szczęścia. Pojedynczy kupon Mini Lotto kosztuje zaledwie 2 zł. Losowania odbywają się codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godz. 22.00.

