W Pakistanie zakończył się proces dotyczący głośnego zabójstwa 17-letniej influencerki Sany Yousaf. Sąd w Islamabadzie skazał 23-letniego Umara Hayata na karę śmierci za zamordowanie popularnej gwiazdy TikToka. Sprawa od miesięcy wywoływała ogromne emocje i debatę o bezpieczeństwie kobiet działających w mediach społecznościowych.

Obsesja, która doprowadziła do tragedii

Do tragedii doszło w czerwcu ubiegłego roku. Według ustaleń śledczych Umar Hayat wtargnął do domu nastolatki po tym, jak ta wielokrotnie odrzucała jego zainteresowanie. Mężczyzna miał obsesyjnie śledzić influencerkę i próbować nawiązać z nią relację. Podczas procesu 23-latek przyznał się do winy. Jak przekazały lokalne media, zeznał, że po wcześniejszych kontaktach online zaczął obsesyjnie myśleć o dziewczynie.

Śledczy ustalili również, że kilka dni przed zbrodnią Hayat przyjechał do Islamabadu, by spotkać się z influencerką z okazji jej urodzin. Sana Yousaf nie chciała jednak kontaktu. Mimo to mężczyzna dotarł do jej domu. Według pakistańskich mediów między nimi doszło do kłótni, która zakończyła się tragedią.

Rodzina mówi o „lekcji dla przestępców”

Ojciec zamordowanej influencerki, Syed Yousaf Hassan, po ogłoszeniu wyroku nie ukrywał emocji. Jak cytuje go BBC, stwierdził, że decyzja sądu jest „lekcją dla wszystkich tego typu przestępców w społeczeństwie”.

Sana Yousaf była gwiazdą TikToka

17-latka należała do grona najpopularniejszych młodych influencerek w Pakistanie. Na TikToku obserwowało ją ponad milion użytkowników, a na Instagramie zgromadziła około pół miliona fanów.

Internauci kojarzyli ją przede wszystkim z lekkimi, rozrywkowymi materiałami. Publikowała nagrania związane z modą, popularnymi trendami i spotkaniami z przyjaciółmi. Jej profile cieszyły się dużą popularnością szczególnie wśród młodych odbiorców.

Sprawa wywołała debatę o przemocy wobec kobiet

Śmierć influencerki wywołała szeroką dyskusję w Pakistanie. Aktywiści zwracali uwagę, że tragedia wpisuje się w szerszy problem przemocy wobec kobiet oraz hejtu kierowanego wobec kobiet obecnych w sieci.

Choć wiele osób okazywało rodzinie wsparcie, część internautów krytykowała samą działalność influencerki. O sprawie mówił między innymi Usama Khilji z organizacji zajmującej się prawami cyfrowymi.

- Pytają, dlaczego publikowała te wszystkie treści, a nawet sugerują, aby rodzina usunęła jej konta na Instagramie i TikToku, ponieważ przyczyniają się do jej „grzechów - wyjaśnił BBC KhiljiWedług Khiljiego krytyczne komentarze pochodziły głównie od niewielkiej grupy mężczyzn powołujących się na argumenty religijne.

„Media społecznościowe stały się niebezpiecznym miejscem”

Do reakcji po śmierci influencerki odniosła się także działaczka na rzecz praw człowieka Farzana Bari. Aktywistka oceniła część komentarzy jako: „mizoginiczne” i „patriarchalne”. Z kolei sama Sana Yousaf jeszcze przed śmiercią podkreślała, że ma „swój własny głos”. Według cytowanych wypowiedzi zwracała uwagę, że media społecznościowe stały się: „bardzo niebezpiecznym miejscem dla twórczyń treści płci żeńskiej” w Pakistanie.