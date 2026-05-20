Jaka lektura na maturze rozszerzonej z polskiego 2026? Jeśli to prawda, jest spore zaskoczenie

Trwa ostatni pisemny egzamin maturalny w sesji głównej 2026. Podczas gdy tysiące uczniów ślęczy nad arkuszami z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, internet żyje własnym życiem. Od wczesnych godzin porannych w sieci krążą zdjęcia rzekomych tematów, a analiza Google Trends zdaje się potwierdzać – główną rolę odgrywa dziś Michaił Bułhakow i jego najsłynniejsza powieść.

Rzekome tematy, które rozgrzały sieć

Według nieoficjalnych przecieków, które zalały media społecznościowe, tegoroczni maturzyści mierzą się z następującymi tematami:

Temat 1: Kreowanie świata przedstawionego za pomocą groteski i funkcja tego zabiegu w danym utworze literackim. W pracy obowiązkowe odwołanie do "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa.

Temat 2: Mitologizacja jako sposób kreowania świata przedstawionego i jej funkcja w tworzeniu znaczeń w danym utworze literackim. W pracy odwołanie do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu i kontekstu.

Google Trends znowu podpowiada?

Co roku przed maturą obserwujemy to samo zjawisko. Gwałtownie rośnie popularność wyszukiwania w Google konkretnych haseł, które później... pojawiają się w arkuszach. Choć nie jest to twardy dowód na przecieki, ta korelacja od lat podsyca spekulacje. Nagły wzrost zapytań o "Mistrza i Małgorzatę" tuż przed egzaminem dla wielu byłby sygnałem potwierdzającym plotki.

Czy te tematy pasują do poprzednich matur?

Analizując rzekome przecieki, trudno nie zauważyć, że idealnie wpisują się one w klucz, jakim Centralna Komisja Egzaminacyjna posługuje się od lat. Egzamin rozszerzony z polskiego często sprawdza znajomość konkretnych pojęć teoretycznoliterackich.

Matura 2025: Pojawiła się konwencja oniryczna (motyw snu).

Pojawiła się konwencja oniryczna (motyw snu). Matura 2024: Maturzyści mierzyli się z synkretyzmem lub kreacją przestrzeni u Brunona Schulza.

Maturzyści mierzyli się z synkretyzmem lub kreacją przestrzeni u Brunona Schulza. Matura 2023: Tematem było przenikanie się realizmu i fantastyki.

Jak widać, groteska i mitologizacja doskonale pasują do tej układanki. To kluczowe konwencje, których znajomość jest niezbędna na egzaminie dojrzałości.

Co to oznacza dla ciebie? Praktyczne wnioski

Nawet jeśli te doniesienia to tylko plotki, można wyciągnąć z nich cenne wskazówki na przyszłość i uspokoić nerwy w oczekiwaniu na oficjalne informacje.

"Mistrz i Małgorzata" to pewniak (nie tylko w przeciekach). Niezależnie od wszystkiego, to jedna z najważniejszych lektur. Jej dogłębna znajomość, zwłaszcza w kontekście groteski, zawsze się przydaje. Pomyśl o mitologizacji. Jeśli drugi temat okazałby się prawdziwy, warto było mieć w głowie lektury takie jak "Wesele" Wyspiańskiego czy opowiadania Schulza, gdzie ten motyw jest bardzo wyraźny. Skup się na pojęciach, nie na lekturach. To najważniejsza lekcja. Zamiast "obstawiać" konkretny tytuł, najbezpieczniejszą strategią jest solidne opanowanie pojęć: groteski, mitologizacji, symbolizmu czy oniryzmu. To one są kluczem do otwarcia każdego tematu.

W galerii poniżej zobaczysz, jak wyglądał arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 2025