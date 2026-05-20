Policjanci z Jaworzna ustalili osoby odpowiedzialne za brutalne pobicie, do którego doszło na terenie jednej z galerii handlowych w mieście. W sprawie zarzuty usłyszał 19-letni mężczyzna oraz kilku nieletnich powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego z katowickich klubów piłkarskich. Funkcjonariusze opublikowali również nagranie z całego zajścia.

Jaworzno. Atak w centrum handlowym

Do zdarzenia doszło 28 lutego 2026 roku około godziny 20:00. Jak ustalili śledczy, dwóch mieszkańców powiatu chrzanowskiego w wieku 26 i 35 lat zostało zaczepionych przez grupę młodych mężczyzn przebywających na terenie galerii.

Początkowo między stronami miało dojść jedynie do słownej sprzeczki. Sytuacja szybko jednak wymknęła się spod kontroli, a agresorzy rzucili się na pokrzywdzonych.

- Napastnicy bili i kopali mężczyzn, powodując u nich obrażenia twarzy oraz głowy. Zdarzenie miało miejsce na oczach świadków i klientów galerii handlowej. Jak wynika z ustaleń śledczych, powodem całego zajścia był błahy konflikt o papierosa

- informuje Komenda Miejska Policji w Jaworznie.

Policja przeanalizowała monitoring

Sprawcy uciekli jeszcze przed przyjazdem patroli skierowanych na miejsce. Dochodzeniem zajęli się kryminalni z Jaworzna, którzy zabezpieczyli monitoring, przesłuchali świadków i przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy. Jak przekazali funkcjonariusze, osoby biorące udział w pobiciu to młodzi mieszkańcy Jaworzna związani ze środowiskiem jednego z katowickich klubów piłkarskich.

Zarzuty dla 19-latka i nieletnich

W grupie podejrzanych znalazł się 19-latek oraz nieletni w wieku od 15 do 17 lat. Część z nich była już wcześniej notowana w sprawach dotyczących czynów karalnych i demoralizacji.

- Zarzuty usłyszał 19-latek oraz czterech nieletnich związanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego z katowickich klubów piłkarskich

- przekazała jaworznicka policja.

Pełnoletni uczestnik zajścia odpowie za udział w pobiciu. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Nieletni zostali przesłuchani w obecności rodziców, a ich sprawą zajmie się sąd rodzinny. Jeden z uczestników zdarzenia przebywa obecnie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Czynności z jego udziałem mają zostać wykonane w późniejszym terminie.

Sprawa trafi do sądu rodzinnego

Materiały dotyczące nieletnich zostały już przekazane do sądu rodzinnego. To właśnie sąd zdecyduje o ewentualnym zastosowaniu środków wychowawczych lub poprawczych.

- Policjanci przypominają, że udział w bójkach i pobiciach niesie za sobą poważne konsekwencje prawne - również dla osób nieletnich

- podkreślili funkcjonariusze.

Policja opublikowała nagranie

Funkcjonariusze opublikowali także wideo z monitoringu, na którym widać moment pobicia w galerii handlowej. Widać na nim jak sprawcy brutalnie atakują swoje ofiary.

- Podkreślamy, że przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem, a wszelkie przypadki agresji i łamania prawa będą spotykały się ze zdecydowaną reakcją służb

- zaznaczają policjanci.