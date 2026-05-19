Metallica w Chorzowie da prawdziwe show! Tłumy fanów już pod Stadionem Śląskim [ZDJĘCIA]

Maria Hędrzak
2026-05-19 16:45

To będzie jeden z najgłośniejszych koncertów tego roku. Już od godzin popołudniowych okolice Stadionu Śląskiego zapełniają się fanami zespołu Metallica z całego kraju. Emocje sięgają zenitu i pewnie jest, że szykuje się prawdziwe muzyczne święto. Zobaczcie zdjęcia spod areny!

Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie - zdjęcia (19.05.2026)

We wtorek, 19 maja legendarna Metallica wystąpi na Stadionie Śląskim w ramach trasy M72 World Tour, powracając do Chorzowa po 18 latach. Na scenie pojawią się także supporty: Gojira i Knocked Loose. Bramy areny zostały otwarte dla fanów o godz. 16:00. Gwiazdy wieczoru rozpoczną natomiast swoje show ok. godz. 20:30.

Jeszcze przed wpuszczeniem uczestników na stadion atmosfera robiła spore wrażenie. Wielu fanów przyjechało z dużym wyprzedzeniem, by zająć jak najlepsze miejsca i poczuć klimat tego wielkiego wydarzenia. Nie brakowało osób w koszulkach z merchu, robiących sobie pierwsze pamiątkowe zdjęcia.

Już teraz można spodziewać się, że frekwencja w Chorzowie naprawdę dopisze, co nie jest oczywiście ogromnym zaskoczeniem - Metallica od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, a ich koncerty słyną z widowiskowej oprawy, potężnego brzmienia i niesamowitej energii. "Część dochodu ze sprzedaży każdego biletu zostanie przekazana na cele charytatywne przez fundację zespołu Metallica - All Within My Hands" - podkreślili jednocześnie organizatorzy imprezy z Live Nation Polska.

Zobaczcie, jak wygląda atmosfera pod Stadionem Śląskim! W naszej galerii znajdziecie zdjęcia fanów, którzy ustawiają się już w kolejkach do bram chorzowskiej areny.

