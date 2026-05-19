Al. Roździeńskiego w Katowicach na czele rankingu

Aleja Walentego Roździeńskiego w Katowicach znalazła się na czele niechlubnego zestawienia najniebezpieczniejszych ulic w kraju. Według raportu Rankomat za 2025 rok, to właśnie ta trasa generuje największą liczbę zdarzeń drogowych w województwie śląskim. Ulica o długości około 5,5 km, będąca jedną z kluczowych arterii komunikacyjnych miasta, łączy centrum Katowic z węzłami drogowymi regionu i codziennie obsługuje ogromny ruch samochodowy.

Z danych przedstawionych w rankingu wynika, że:

odnotowano 628 zdarzeń drogowych

w tym 15 wypadków

ulica odpowiada za ponad 10% zarówno wszystkich zdarzeń, jak i wypadków w Katowicach.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To najbardziej pechowa ulica na śląsku. Ma 5,5 km długości [ZDJĘCIA]

5

Aleja Walentego Roździeńskiego

Aleja Walentego Roździeńskiego to jedna z najważniejszych arterii Katowic i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dla mieszkańców regionu ma ogromne znaczenie komunikacyjne i gospodarcze. Dlaczego? Oto kilka powodów:

To główna trasa wylotowa z centrum Katowic w kierunku Sosnowca i dalej Zagłębia Dąbrowskiego.

Stanowi fragment drogi krajowej nr 79 oraz ważne połączenie z autostradą A4 i Drogową Trasą Średnicową.

Codziennie przejeżdżają nią dziesiątki tysięcy samochodów - to jedna z najbardziej ruchliwych ulic w regionie.

Wzdłuż alei znajdują się ważne obiekty biznesowe, handlowe i biurowe.

Sama aleja ma też charakter symboliczny dla współczesnych Katowic, bo pokazuje przemianę miasta z przemysłowego centrum Śląska w nowoczesny ośrodek biznesowy.

Walenty Roździeński - patron jednej z najpopularniejszych katowickich ulic

Al. Walentego Roździeńskiego to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych ulic Katowic. Mało kto jednak zastanawia się, kim był człowiek, którego nazwisko codziennie mijają tysiące kierowców.

Walenty Roździeński żył na przełomie XVI i XVII wieku. Był hutnikiem, zarządcą kuźnic oraz autorem jednego z najważniejszych dzieł opisujących dawny przemysł hutniczy na ziemiach polskich.

Najbardziej znany jest jako autor poematu "Officina ferraria", wydanego w 1612 roku. To niezwykły utwór opisujący pracę hutników, kuźnice i techniki obróbki żelaza w czasach, gdy przemysł dopiero rozwijał się na Śląsku i w Zagłębiu.

Pamiętasz jak za PRL nazywały się ulice Katowic?

Pamiętasz jak za PRL nazywały się ulice Katowic? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od - wydaje nam się, prostego pytania. Plac Alfreda wcześniej nazywał się: Placem 22 Lipca Placem Wyzwolenia Placem 27 Stycznia Następne pytanie

Najbardziej niebezpieczne miasta w Polsce. Tu łatwo o kolizję