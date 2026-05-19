Putin ogłasza! 64 tysiące żołnierzy do boju. Ćwiczenia sił nuklearnych na ogromną skalę

Rosja zainicjowała potężne ćwiczenia nuklearne z udziałem ponad 64 tysięcy żołnierzy i 8 tysięcy jednostek sprzętu, w tym pocisków balistycznych.

Białoruś dołączyła do manewrów, skupiając się na dopracowaniu dostarczania i przygotowania amunicji jądrowej w ścisłej współpracy z Moskwą.

Rosja organizuje ogromne ćwiczenia nuklearne

W rosyjskich ćwiczeniach weźmie udział ponad 64 tysięcy żołnierzy oraz prawie 8 tysięcy jednostek sprzętu wojskowego. W ich trakcie z terytorium Rosji będą wystrzeliwane pociski balistyczne i manewrujące. W poniedziałek, 18 maja, podobne ćwiczenia rozpoczęła Białoruś. Komunikat ministerstwa obrony w Mińsku głosi, że "w toku szkolenia planowane jest dopracowanie kwestii dostarczania amunicji jądrowej oraz przygotowania jej do użycia we współdziałaniu ze stroną rosyjską".

"Wypracowanie kwestii skrytości działania"

"Głównym celem tego przedsięwzięcia będzie sprawdzenie gotowości do wykonywania zadań bojowych z rejonów nieprzygotowanych na całym terytorium Republiki Białorusi. Główny nacisk zostanie położony na wypracowanie kwestii skrytości działania, przemieszczania się na znaczne odległości oraz prowadzenia obliczeń w celu użycia sił i środków"- czytamy.

O szczegółach rosyjskich ćwiczeń pisze agencja Reutera. "Wezmą w nich udział rosyjskie wojska rakietowe, Flota Północna i Flota Pacyfiku, lotnictwo dalekiego zasięgu oraz jednostki z Leningradzkiego i Centralnego Okręgu Wojskowego. W działaniach weźmie udział ponad 200 wyrzutni rakietowych, 140 samolotów, 73 okręty nawodne i 13 okrętów podwodnych, w tym osiem strategicznych okrętów podwodnych z napędem atomowym".

