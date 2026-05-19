Śmiertelny wirus Ebola się rozprzestrzenia! Pilny komunikat MSZ do Polaków

Joanna Drzycimska
PAP
2026-05-19 9:01

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z nową epidemią wirusa Ebola, obejmującą Demokratyczną Republikę Konga i Ugandę. Teraz reaguje polski MSZ. Wydał komunikat dla Polaków.

Autor: Getty Images Dwóch medyków w kombinezonach ochronnych, maskach i goglach bada pacjenta leżącego na stole. Jeden z nich, na pierwszym planie, otwiera próbówkę, drugi z tyłu trzyma tabliczkę z notatkami. Scena symbolizuje walkę z wirusem Ebola, o której więcej przeczytasz na Poradniku Zdrowie.
  • WHO ogłosiło międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego z powodu 17. wybuchu epidemii Eboli w DRK i Ugandzie.
  • Nowa fala zachorowań w DRK to już 80 zgonów i setki przypadków; polskie MSZ pilnie odradza wszelkie podróże do zagrożonych regionów.
  • Sprawdź, które prowincje są zagrożone i jakie objawy Eboli wymagają natychmiastowej reakcji, by chronić swoje zdrowie.

W niedzielę, 17 maja, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego. Chodzi o wybuch epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Alarm ma na celu postawienie sąsiednich krajów w stan najwyższej gotowości i zmobilizowanie wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej.

Wybuch epidemii gorączki krwotocznej

Do soboty (16 maja) na terenie prowincji Ituri w Demokratycznej Republice Konga z tym strasznym wirusem powiązano 80 zgonów i 246 zachorowań, "z czego osiem przypadków zostało potwierdzonych laboratoryjnie" – czytamy w komunikacie. To już 17. epidemia wirusa Ebola w Kongo od wykrycia tej choroby w 1976 r., przy czym zakończenie poprzedniej ogłoszono całkiem niedawno, bo zaledwie kilka miesięcy temu, pod koniec ubiegłego roku. Najpoważniejsza dotąd epidemia przypadła na lata 2018–20 i doprowadziła do ponad tysiąca zgonów.

Polski MSZ już od pewnego czasu odradza wyjazdy w tamte strony. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do następujących prowincji Demokratycznej Republiki Konga: Kasai, Kasai-Central, Kasai-Oriental, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika, północna część Haut-Lomami. W związku ze znacznym pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa także w innych częściach Demokratycznej Republiki Konga wskutek demonstracji społecznych, w tym aktów wandalizmu, MSZ czasowo odradza wszelkie podróże również w pozostałe rejony kraju, w tym do stołecznej Kinszasy" - można przeczytać w komunikacie.

Polski MSZ apeluje do obywateli

W poniedziałek, 18 maja, MSZ dodał do informacji akapit, dotyczący zagrożenia epidemicznego. "Dodatkowo zwracamy uwagę na komunikat WHO dot. wystąpienia nowych przypadków zakażenia wirusem Ebola (gorączka krwotoczna) w Demokratycznej Republice Konga, w prowincji Kasai w pobliżu granicy z Angolą. W przypadku nieodzownego przebywania w regionie ogniska epidemicznego zalecamy zachowanie czujności i wzmożenie środków higieny. W razie wystąpienia objawów choroby (gorączka, zmęczenie, brak apetytu, wymioty, biegunka, ból brzucha, głowy i mięśni, krwotoki) zaleca się natychmiastowy kontakt z lekarzem" - radzi resort.

