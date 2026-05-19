Urszula ściga Skolima! Jej stawka za koncert jest gigantyczna! Znamy dokładną kwotę

Urszula i jej gigantyczna stawka z koncert!

Trasa koncertowa to moment, w którym artyści potrafią zarobić kolosalne pieniądze. Są też takie gwiazdy, które swoje występy mają zaplanowane na rok do przodu. Należy do nich chociażby Urszula, która już ma zaplanowanych 16 wydarzeń muzycznych od marca do sierpnia 2027 roku. Artystka rusza w szafirową trasę, czyli ze swoim 45 letnim jubileuszem artystycznym. Wcześniej jeszcze planuje pięć koncertów kolęd i pastorałek. Jak dowiedział się "Super Express" za jedno wyjście na scenę Urszula inkasuje 68 000 złotych netto. Oznacza to, że zarobi ponad milion złotych. Mało która polska gwiazda może liczyć na tak wysoką gażę poza Skolimem.

Skolim zarabia jeszcze więcej!

Jak informowaliśmy wcześniej, niekwestionowany król disco polo i dance w Polsce, za jeden koncert żąda 75 tys. zł.

Moja stawka za koncert jest najwyższa w Polsce. Spójrzmy prawdzie w oczy. 503 koncerty, stadiony, hale, małe miasteczka, 25 tysięcy ludzi. Wszyscy wójtowie z sąsiednich gmin wk...eni, że się na to nie porwali. Wojewodowie wk...eni, że nie mają tego u siebie. Właściciele klubów od sześciu lat po pandemii załamani, że kluby nie szły. Dzisiaj mówią, "Stary, salę weselną dzięki tobie kupiłem, jesteś lepszy niż kredyt". Przyciągam ludzi, bawię ludzi, pokrzepiam polskie serca. Czasem dla kogoś do wódeczki, czasem dla kogoś w samochodzie na lepszy humor, a czasem po prostu na randkę, na pierwszy taniec

- powiedział "Super Expressowi" Skolim.

Warto pamiętać, że kwota, którą otrzymuje dana gwiazda, zostaje pomniejszona o koszty opłacenia pozostałej części zespołu.

