Viki Gabor ujawnia prawdę o głosowaniu na Izrael na Eurowizji. Tak oceniła ich występ

Finał Eurowizji 2026. Burza po przyznaniu punktów Izraelowi

Eurowizja miała być świętem muzyki i imprezą pełną radości, ale się nie udało. Tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników wybuchła afera. Całe zamieszanie wywołała ostateczna decyzja polskiej komisji jurorskiej, która obdarowała reprezentanta Izraela najwyższą możliwą oceną. Użytkownicy internetu natychmiast zareagowali na ten werdykt i zaczęli ostro krytykować ekspertów oceniających występy.

Obecność Izraela w tegorocznej rywalizacji od wielu miesięcy wzbudzała gigantyczne kontrowersje. Wiele krajów wprost zapowiadało zbojkotowanie całego wydarzenia, a w sieci toczyły się burzliwe debaty na temat rzeczywistej neutralności politycznej Eurowizji. Mimo tego polscy sędziowie postanowili wyróżnić izraelskiego artystę najwyższą notą dwunastu punktów. Co niezwykle istotne, rodzimi telewidzowie mieli zupełnie odmienne zdanie i przyznali temu samemu państwu zaledwie dwa punkty.

Quiz o Viki Gabor stworzony przez Viki Gabor! Pytanie 1 z 8 Jak nazywają się moje koty? Lola, Mela i Juan Pysiu, Malik i Tosia Lola, Misia, Garfield Następne pytanie

Skandal z polskim jury Eurowizji 2026

Użytkownicy mediów społecznościowych błyskawicznie zaczęli domagać się rzetelnych wyjaśnień. W samym środku wielkiej afery znaleźli się członkowie panelu sędziowskiego, a wśród nich popularne gwiazdy polskiego rynku muzycznego. Filip Kuncewicz, będący jednym z jurorów, tłumaczył, że ostateczny wynik wcale nie stanowił wspólnej decyzji całej siódemki ekspertów. Takie słowa jedynie spotęgowały oburzenie, a w przestrzeni internetowej zaczęły krążyć teorie o rzekomych naciskach politycznych i ukrytych kulisach przyznawania punktów.

Do całej sytuacji odniosła się również ambasada Izraela w Polsce. Przedstawiciele placówki dyplomatycznej przekazali oficjalne podziękowania dla polskiego jury za okazane wsparcie. Ten ruch dodatkowo zaognił już i tak napiętą atmosferę wokół konkursu. Miłośnicy muzycznych zmagań podzielili się na dwa obozy. Część osób staje w obronie sędziów i argumentuje to ocenianiem wyłącznie warstwy artystycznej. Z kolei pozostali obserwatorzy uważają ten werdykt za całkowicie chybiony w kontekście aktualnej sytuacji międzynarodowej.

Viki Gabor ujawnia prawdę o głosowaniu

18 maja wieczorem na InstaStory młoda wokalistka opublikowała krótkie oświadczenie. Viki Gabor odniosła się w nim bezpośrednio do głośnej afery związanej z Izraelem. Wcześniej na oficjalnej witrynie organizatora udostępniono zanonimizowane karty do głosowania wszystkich oceniających, w tym siedmiu osób z Polski. Sędziowie zostali ukryci pod literami alfabetu od A do G. Ich noty dla Izraela prezentowały się następująco, gdzie liczby oznaczały konkretne miejsce w rankingu dwudziestu czterech propozycji:

Ekspert A przyznał 5. pozycję

Ekspert B przyznał 3. pozycję

Ekspert C przyznał 7. pozycję

Ekspert D przyznał 2. pozycję

Ekspert E przyznał 2. pozycję

Ekspert F przyznał 1. pozycję

Ekspert G przyznał 24. pozycję

Tylko jedna osoba oceniająca uznała izraelski występ za najlepszy. Ale pozostali jurorzy umieścili ten kraj na tyle wysoko w swoich zestawieniach, że wystarczyło to do zdobycia najwyższej noty końcowej. Okazało się, że to właśnie nastoletnia piosenkarka sklasyfikowała reprezentanta Izraela na samym końcu stawki - jako jedyna!

Szkoda, że tylu z was we mnie zwątpiło. Na mojej karcie do głosowania piosenka z Izraela była na 24. miejscu z 24 miejsc! I z tym was zostawiam - napisała Gabor.

Jeszcze tego samego dnia w godzinach porannych w sieci udostępniono oficjalny komunikat przygotowany przez zespół współpracujący z młodą piosenkarką.

Management4Seasons informuje, że udział Viki Gabor jako jurorki w szeroko omawianym głosowaniu podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 dotyczył wyłącznie aspektów muzycznych. Spekulacje na temat ukrytych znaczeń pozostawiamy bez komentarza. Przypominamy, że Eurowizja to przede wszystkim święto muzyki i warto o tym pamiętać.

