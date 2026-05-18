Co oznacza "Bangaranga"? Tajemnica hitu Dary, który wygrał Eurowizję 2026

Co kryje w sobie "Bangaranga", czyli eurowizyjny hit 2026 roku

Triumfatorka tegorocznego konkursu Eurowizji, Dara, definiuje swój przebój jako muzykę popową wzbogaconą o tradycyjne, ludowe brzmienia. Słowa utworu mówią wprost o byciu aniołem i demonem, odrzuceniu ślepego podążania za tłumem na rzecz liderowania oraz zapraszają do udziału w zamieszkach. Podkreślają motywy absolutnej wolności, nieokiełznanego chaosu i wyrażania własnego ja. Głównym źródłem inspiracji dla tej kompozycji byli bułgarscy kukierzy. To uczestnicy tradycyjnych obrzędów, którzy zakładają stroje wykonane z futer, zwierzęce maski oraz dzwonki. Generują przy tym ogromny hałas, mający na celu skuteczne odstraszanie złych demonów.

To hałas, ogień i rytm użyte jako siła dobra – aby przepędzić zapadłą ciemność, by przywrócić pokój do życia. "Bangaranga" to bunt – ale radosny. Zaproszenie, a nie groźba - mówi Dara.

Termin "bangaranga" wywodzi się bezpośrednio z języka jamajskiego, w którym opisuje zakłócanie porządku publicznego oraz zamieszki. Z kolei w bułgarskim tłumaczeniu słowo to odnosi się po prostu do buntu.

Kim jest Dara, reprezentantka Bułgarii i zwyciężczyni Eurowizji 2026?

Wokalistka należy do grona najpopularniejszych twórców muzyki pop w swojej ojczyźnie. Ogromną rozpoznawalność przyniosły jej radiowe szlagiery pokroju "Mr. Rover", "Call Me" czy "Thunder", które przez długi czas utrzymywały się na szczytach krajowych zestawień. Piosenkarka regularnie zdobywała pierwsze miejsca na oficjalnej bułgarskiej liście Airplay Chart, wyrastając na kluczową gwiazdę nowoczesnego rynku muzycznego na Bałkanach. Jej piosenki i klipy wygenerowały łącznie ponad 80 milionów odtworzeń w sieci. Artystka dzieliła się również swoim doświadczeniem z początkującymi talentami, pełniąc funkcję trenerki w formacie "The Voice of Bulgaria" w edycjach z 2021 oraz 2022 roku. Jej najbardziej intymne muzyczne dzieło, czyli album zatytułowany "ADHDARA", trafiło do rąk fanów w 2025 roku.

