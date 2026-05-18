Obłędna komunia syna Rozalii Mancewicz. Aż kapało od luksusu

Rozalia Mancewicz urodziła trójkę dzieci: syna Henia, córkę Natalię oraz syna Józefa, który urodził się 30 listopada 2021 roku. Na zdjęciach, które zobaczysz w naszej galerii, widać, że przyjęcie Henia, synka Rozalii Mancewicz zorganizowano w stylowej przestrzeni otoczonej zielenią. Jasne zasłony, przeszklone wnętrza i subtelne dodatki stworzyły kameralną, ale bardzo elegancką atmosferę. Całość utrzymano w odcieniach bieli, écru i beżu, dzięki czemu uroczystość prezentowała się niezwykle spójnie i estetycznie.

Komunia Henia jak luksusowe garden party

Sama Rozalia postawiła na klasykę z modowym twistem. Celebrytka pojawiła się w oversize’owej białej marynarce zestawionej z czarnymi, skórzanymi spodniami i efektownymi butami na obcasie. Wśród gości dominowały jasne stylizacje - nie zabrakło zwiewnych sukienek, koronek i eleganckich dodatków. Jedno ze zdjęć pokazuje nawet modowe detale uczestniczek przyjęcia - ozdobne szpilki, błyszczące aplikacje i jasne kozaki idealnie wpisały się w charakter wydarzenia.

A w wózeczku śpi maleńka królewna

Uwagę internautów przyciągnął także rodzinny klimat całej uroczystości. Na jednym ze zdjęć widać śpiące w wózku dziecko, co tylko podkreśliło ciepłą, domową atmosferę przyjęcia. Fani celebrytki zgodnie zauważyli, że wszystko wyglądało bardziej jak elegancka sesja lifestyle'owa niż klasyczna komunia.

Rozalia Mancewicz rzadko pokazuje aż tak prywatne momenty ze swojego życia, dlatego zdjęcia z komunii Henia wzbudziły spore zainteresowanie jej obserwatorów. Wiele osób zwracało uwagę na wyważoną elegancję i fakt, że mimo modnego charakteru przyjęcia udało się zachować rodzinny i bardzo naturalny klimat.

Cudowne lata

Fani Mancewicz zwracali uwagę, że wszystko wyglądało niczym kadry z luksusowej sesji lifestyle'owej. Nie zabrakło też wpisów podkreślających rodzinny charakter wydarzenia i ciepłą atmosferę widoczną na fotografiach.

W komentarzach nie brakowało również pytań o stylizacje i dekoracje. Szczególne zainteresowanie wzbudziły minimalistyczne, jasne outfity oraz elegancka przestrzeń, w której zorganizowano przyjęcie. Całość utrzymana była w bardzo modnym, nowoczesnym stylu, dalekim od przesadnego przepychu, ale jednocześnie pełnym klasy i subtelnej elegancji.

Fani nie hamują się w komentarzach

"PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA NASZEGO HENIA! Good , quality fam time wow Gratulacje dla Henia Najlepsze miejsce na komunię Wspaniałe miejsce na rodzinną uroczystość. Również tam dzisiaj świętowaliśmy!!! Wyśmienite jedzenie, profesjonalna obsługa i otoczenie sprzyjające wypoczynkowi. Omg Natalcia @nataliamancewicz jaka koronkowaaaa gwiazdunia!!! szacun gurrrl! Mąż fashionista musi ubrał żonkę! wszystkie cudne lale! Kocham was bardziej niż słowa. Henio i cała wasza rodzina : the best"

Komunia Henia była dla rodziny ważnym i bardzo emocjonalnym momentem. Rozalia Mancewicz od lat pokazuje w swoich mediach społecznościowych fragmenty codziennego życia, jednak rodzinne uroczystości publikuje stosunkowo rzadko. Tym razem zrobiła wyjątek, a zdjęcia błyskawicznie przyciągnęły uwagę internautów.

Heniowi życzymy wszystkiego wspaniałego!

