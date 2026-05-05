Wnuczek Agnieszki Kotońskiej poszedł do komunii! Dumna babcia pochwaliła się zdjęciami

Agnieszka Kotońska ma 49 lat i jest babcią 9-latka! Syna urodziła w wieku 15 lat

Agnieszka Kotońska dziś jest jedną z bardziej rozpoznawalnych twarzy show-biznesu, ale jej droga do popularności wcale nie była usłana różami. Gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" została mamą jako nastolatka! Miała zaledwie 15 lat, gdy na świecie pojawił się jej syn Dajan. Był początek lat 90., więc młoda mama wywoływała niemałe poruszenie. Jak sama wspominała, ludzie patrzyli i komentowali, a w szkole nie było łatwo.

Cienko wtedy było. Jesteśmy z Arturem z małej miejscowości, ludzie wytykali nas trochę palcami. Byliśmy dzieciakami, które same zaczęły tworzyć dom. Pamiętam, że potrafiłam iść z wózkiem przez pół miasta, żeby odebrać Artura z zawodówki i razem wracaliśmy do domu. Bez pomocy rodziców i teściów nie dalibyśmy rady. Rano z małym zostawała moja mama albo teściowa. Potem ja wracałam, a lekcje robiłam po nocy. Trudno to było pogodzić, ale mama zawsze mnie motywowała, żebym miała pewny zawód. Zresztą ja to samo radzę każdej dziewczynie. Jasne, życie może się tak potoczyć, jak u nas, że mąż będzie zarabiał na utrzymanie. Ale trzeba w razie czego móc też liczyć na siebie - opowiadała Kotońska w rozmowie z noizz.pl.

Dajan urodził się w listopadzie 1992 r., a Kotońska na początku kolejnego roku skończyła 16 lat. Teraz ma 49 i jest dumną babcią! Agnieszka i jej mąż Artur są ze sobą do tej pory, tworząc zgodną rodzinę. Para jest małżeństwem już od 1995 roku! To oznacza ponad trzy dekady razem mimo przeciwności i życiowych zakrętów. W 2015 roku rodzina Kotońskich pojawiła się w trzecim sezonie show "Gogglebox". Widzowie błyskawicznie pokochali ich za autentyczność, humor i bezpośrednie komentarze. Kanapowe rozmowy zamieniły zwykłą rodzinę w prawdziwe gwiazdy.

Wnuk Kotońskiej już po komunii

Dziś syn Kotońskich, którego znacie z programu, jest już dorosłym mężczyzną, który założył własną rodzinę. Wnuk celebrytki to prawdziwe oczko w głowie całej rodziny, a dumna babcia chętnie pokazuje chwile z chłopcem w mediach społecznościowych. W maju 9-latek przystąpił do pierwszej komunii. Agnieszka na swoim instagramowym profilu pokazała zdjęcia z kościoła i przyjęcia. Nie zapomniała też o pochwaleniu się komunijną stylizacją.

49-latka wystąpiła na imprezie w żółtym garniturze, który ładnie podkreślał jej odmienioną, smukłą sylwetkę. "Masełkowy" kolor jest teraz na topie! ZOBACZCIE zdjęcia.

