Piotr Rogucki w muzycznych duetach! Z kim nagrywał wokalista Comy i aktor?

Piotr Rogucki urodził się 5 maja 1978 roku w Łodzi. Bardzo szybko zaczął realizować swoją muzyczną pasję, choć zdecydował, że chce zostać zawodowym aktorem. Podjął naukę na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (PWST) im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie obecnie Akademia Sztuk Teatralnych), którą ukończył w 2006 roku.

Co ciekawe, w okresie studiów Rogucki miał już także inne zajęcie - również z dziedziny artystycznej. W 1998 roku gitarzysta Dominik Witczak i perkusista Tomasz Stasiak powołali w Łodzi do życia zespół Coma. Jego skład jeszcze w tym samym roku uzupełnił właśnie Piotr Rogucki na stanowisku wokalisty. Formacja zadebiutowała w 2004 roku świetnie przyjętym albumem Pierwsze wyjście z mroku, jego sukces powtórzyły kolejne wydawnictwa zespołu, jak Zaprzepaszczone siły wielkiejarmii świętych znaków, Hipertrofia czy tzw. "Czerwony Album". Dziś Comę uznaje się za jedną z najsłynniejszych i najbardziej cenionych polskich grup rockowych. Po okresie zawieszenia działalności od 2024 roku zespół aktywnie koncertuje.

Piotr Rogucki i jego muzyczne duety! Z kim nagrywał aktor i frontman Comy?

Piotr Rogucki to jednak oczywiście nie tylko Coma. Zgodnie ze zdobytym wykształceniem artysta pojawia się tak na małym, jak i na dużym ekranie. Zaledwie w ostatnim czasie można go było oglądać w takich produkcjach, jak Nic na siłę, Podlasie, Wróbel, Minuta Ciszy, Wielka Woda, Matki Pingwinów czy Heweliusz.

Także pod kątem muzycznym Rogucki działa na własną rękę. W 2011 roku muzyk wydał debiutancki album pod własnym nazwiskiem, Loki – wizja dźwięku, na ten moment ma ich na koncie łącznie trzy. Rogucki od lat chętnie podejmuje się współprac z kolegami i koleżankami po fachu - z kim na przykład? Sprawdź poniżej!