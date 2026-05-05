Sting ma już 74 lata! Szokujące wyznanie gwiazdora: "Nie umiem nic nie robić"

Szymon Bijak
2026-05-05 10:11

Sting, legendarny lider The Police i artysta, która od lat działa solowo, ma już 74 lata, ale o emeryturze... nie chce nawet słyszeć! Legendarny muzyk w najnowszym wywiadzie szczerze wyznał, co go napędza do pracy i dlaczego tak bardzo boi się "nicnierobienia".

Autor: AKPA

Sting nie myśli kompletnie o emeryturze. "Może się tego boję"

Gordon Sumner, znany światu jako Sting, to prawdziwy fenomen. Patrząc na jego formę – zarówno wokalną, jak i stricte fizyczną – naprawdę ciężko uwierzyć, że artysta na początku października 2025 świętował swoje... 74. urodziny. W takim wieku Sting mógłby zacząć myśleć o emeryturze. On jednak nieustannie planuje kolejne koncerty. 

W niedawnej rozmowie w programie "CBS Sunday Morning" Sting został zapytany o to, kiedy w końcu pozwoli sobie na zasłużony odpoczynek. Zareagował na to pytanie z niedowierzaniem.

Lubię pracować. Czy mógłbym przejść na emeryturę? Nie jestem pewien, czy dałbym radę. Nie rozwinąłem w sobie umiejętności siedzenia i nicnierobienia. Może się tego boję. Nie przygotowałem się na to. Ale dopóki jestem wystarczająco sprawny, żeby wykonywać swoją pracę, będę ją kontynuował. Mam nadzieję, że w pewnym momencie będę miał na tyle obiektywizmu, by powiedzieć: "OK, zrobiłeś wystarczająco dużo. Idź posiedzieć na farmie" – powiedział legendarny artysta.

Artysta podkreślił także, że niczego nie żałuje. "Jestem bardzo wdzięczny za karierę popową. To był pewien okres w moim życiu, kiedy byłem w pewnym wieku, wyglądałam w pewien sposób i tworzyłam pewien rodzaj muzyki. Ale to nie może być całe moje życie. Nie chcę być definiowany wyłącznie przez to, kim byłem w wieku 25 lat. Teraz mam 74 lata" – podsumował gwiazdor.

Sting w 2026 roku sporo będzie koncertował. I po raz kolejny odwiedzi nasz kraj w ramach trasy "Sting 3.0.". Przypomnijmy, że 24 czerwca zagra w Operze Leśnej w Sopocie. Artysta wystąpi na scenie wraz z wirtuozem gitary i wieloletnim współpracownikiem Dominikiem Millerem oraz perkusistą Chrisem Maasem. Po raz ostatni Sting zagrał w Polsce w październiku 2025. Wówczas dał koncerty w krakowskiej Tauron Arenie oraz gliwickiej PreZero Arenie. 

