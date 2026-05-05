Stevie Nicks pierwszy raz w historii na Met Gali! Artystka pojawiła się w stroju z... sieciówki!

Met Gala to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń, kojarzonych przede wszystkim ze światem mody, na świecie. Jej pierwsza edycja odbyła się już w 1948 roku, a za jej organizację odpowiedzialna była publicystka modowa Eleanor Lambert. Od samego początku inicjatywa pomyślana została jako sposób na zbiórkę funduszy na rzecz Instytutu Kostiumów należącego do Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

Dziś z Met Galą kojarzona jest przede wszystkim Anna Wintour, była redaktorka naczelna amerykańskiego wydania magazynu "Vogue". Od ponad trzech dekad pełni ona funkcję przewodniczącej lub wiceprzewodniczącej gali. Ta, zgodnie z tradycją, odbywa się w pierwszy poniedziałek maja, co w tym roku miało miejsce w nocy z 4 na 5 maja czasu polskiego.

Na "czerwonym" dywanie wydarzenia pojawiły się jak zawsze największe światowe gwiazdy, by wymienić chociażby Cher, Cara Delevingne, Rihanna, Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Gigi Hadid, Beyoncé czy zupełnie nieoczekiwanie... Stevie Nicks!

Stevie Nicks zachwyciła na tegorocznej Met Gali!

Wokalistka i autorka tekstów, znana w dużej mierze z zespołu Fleetwood Mac, wzięła udział w wydarzeniu po raz pierwszy w historii. Sama Stevie Nicks uznawana jest dziś za ikonę stylu - kolejne pokolenia od lat inspirują się jej magicznym, "wiedźmowatym", utrzymanym w zwiewnym klimacie boho stylem.

Artystka nie zawiodła także na Met Gali! Stevie pojawiła się na niej w charakterystycznej dla niej czarnej, obszernej sukni, nawiązującej do jej stylu czarownicy. Do tego ikona miała na głowie również typowy dla siebie cylinder. Co najciekawsze, strój, w którym Nicks pojawiła się na wydarzeniu został zaprojektowany przez brytyjskiego projektanta mody Johna Galliano dla sieci sklepów Zara w ramach nawiązanej dwuletniej współpracy.

Występ z gwiazdą pop

Na pokazaniu się na czerwonym dywanie jednak obecność Stevie Nicks na Met Gali się nie skończyła. Gwiazda wystąpiła także na uroczystej kolacji, gdzie połączyła siły z jedną z największych współczesnych gwiazd popu, Sabriną Carpenter. Panie wykonały wspólnie jeden z największych przebojów zespołu Fleetwood Mac, Landslide. Kolejno Stevie Nicks wystąpiła już solo, śpiewając dla zebranej publiczności utwory Gypsy, Edge of Seventeen oraz Don't Stop Thinking About Tomorrow.

