Filip Chajzer ma sporo młodszą partnerkę?! Gwiazdor ma słabość do blondynek

Filip Chajzer po skandalach wrócił do telewizji

Filip Chajzer (41 l.) przez wiele lat był jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych dziennikarzy w Polsce. W 2011 roku dołączył do zespołu "Dzień dobry TVN". Z czasem coraz częściej pojawiał się na antenie i wkrótce został jedną z twarzy TVN-u. Cieszył się przy tym ogromną sympatią widzów. Cenili go za duże poczucie humoru, dystans i dobre serce.

Jednak ostatnie lata jego telewizyjnej kariery naznaczone były przez skandale. Na wizji zdarzało mu się m.in. użyć niecenzuralnych słów, demolować studio czy udawać atak paniki. Do tego wchodził w konflikty z innymi gwiazdami stacji. Po wielu nieprzyjemnych sytuacjach Filip Chajzer zniknął z TVN-u w 2023 roku.

Syn Zygmunta Chajzera (72 l.) postanowił rozwinąć kebabowy biznes. Zaowocowało to medialnym konfliktem z Książulem. Z kolei afera związana z fundacją oraz późniejsze działania i wypowiedzi prezentera mocno odbiły się na jego wizerunku. Wydawało się, że nie ma już dla niego miejsca w telewizji. Niespodziewanie szansę dał mu Edward Miszczak (71 l.). Nie szczędził mu przy tym gorzkich słów. Mimo to zatrudnił do w "Halo, tu Polsat".

Filip Chajzer ma nową partnerkę? Jest komentarz gwiazdora

Filip Chajzer nie tylko wrócił do telewizji, ale wydał też książkę. W "Szczęściu na kreskę" rozlicza się z przeszłością i opisuje m.in. swoją walkę z uzależnieniem. We wtorek odbyło się spotkanie autorskie. Jak donosi portal Pudelek, nie był tam sam. Miała mu towarzyszyć sporo młodsza kobieta. Około 20-letnia blondynka pomagała Chajzerowi w wyborze garderoby. Przed rozpoczęciem spotkania para miała nie szczędzić sobie czułości.

Przyjechali razem czarnym SUV-em i od początku nie kryli wzajemnej bliskości, choć gdy pojawili się fotografowie, zaczęli oddalać się od siebie. Chajzer konsultował z dziewczyną swoją stylizację, a nawet w trakcie wydarzenia kilkukrotnie wracał do samochodu, żeby się przebrać. W trakcie całego spotkania partnerka pozostawała raczej z boku. Po części oficjalnej podeszła do Filipa i czule go przytuliła - przekazał informator portalu.

Z kolei redakcja Plotka postanowiła pociągnąć za język samego gwiazdora. Filip Chajzer nie chciał jednak komentować swojego życia uczuciowego. Stwierdził za to, że nowe doniesienia to jedynie plotki.

Bardzo mi przykro, ale pozwolę sobie na zachowanie tej sfery życia prywatnego tylko dla siebie. Proszę o uszanowanie mojej świadomej decyzji. Dziękuję ślicznie - przekazał.

Nie da się zaprzeczyć, że prezenter ma słabość do młodych blondynek. Od 2016 do 2022 roku związany był z urodzoną pod koniec lat 80. Małgorzatą Walczak. Po głośnym rozstaniu w krótkim czasie spotykał się z kilkoma kobietami. W sierpniu 2024 roku został przyłapany z 28-letnią blondynką. Ona i jej dwie poprzedniczki mógłby uchodzić za siostry. Wszystkie były szczupłymi i sporo młodszymi od Filipa Chajzera blondynkami.

