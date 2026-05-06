"Love is Blind: Polska" od samego początku zaskakuje. To już wiemy o uczestnikach!

Love is Blind: Polska - co wiemy? Uczestnicy

"Love is Blind" to jeden z fenomenów Netflixa. Ponad 30 uczestników w tajemniczych kabinach tylko na podstawie głosu oraz konkretnych rozmów musi stwierdzić, czy chce się z kimś zaręczyć. Potem czeka na nich mała podróż i wspólne życie. Po miesiącu para stwierdzi - czy miłość jest ślepa, ale przed ślubnym ołtarzem. Do tej pory powstało kilkanaście edycji w różnych państwach na całym świecie. Od państw arabskich, przez Japonię, Niemcy, Brazylię, po Włochy. Najwięcej edycji powstało w Stanach Zjednoczonych.

Uczestniczki polskiej edycji "Love is Blind":

Daria - 35 lat - branża wellness;

Ewelina - 29 lat - stylistka rzęs i szkoleniowiec;

Gosia - 28 lat - sprzedaż i marketing - Warszawa;

Iza - 31 lat - branża IT;

Julia - 28 lat - ekspertka zabiegów pielęgnacyjnych / wolontariuszka;

Julita - 37 lat - neurologopedka;

Julka - 24 lata - startup fotowoltaiczny - Poznań;

Karolina - 30 lat - bioinżynier;

Kinga - 27 lat - agentka nieruchomości - Warszawa / Teneryfa;

Laura - 30 lat - specjalistka ds. logistyki (branża paliwowa);

Malika - 29 lat - digital marketing;

Marta - 30 lat - stylistka paznokci;

Nicole - 28 lat - hipnoterapeutka;

Paulina - 30 lat - branża golfowa - Floryda (pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego);

Wiktoria - 25 lat - Polska (powrót z Irlandii).

Uczestnicy polskiej edycji "Love is Blind":

Aleksander - 32 lata - szef kuchni i restaurator;

Damian - 35 lat - analityk biznesowy IT;

Fabian - 33 lata - inżynier budowy - Dania;

Filip - 31 lat - steward - Gdynia;

Filip „Nowy” - 31 lat - poszukiwacz złota - Australia (pochodzi ze Śląska);

Jacek - 36 lat - właściciel barbershopu;

Kamil - 27 lat - pracownik domu maklerskiego;

Kamil „UNO” - 33 lata - branża rekrutacyjna / wynajem aut - Norwegia;

Krzysztof - 36 lat - cieśla - Islandia / Polska;

Lubicz - 33 lata - właściciel concept store’u;

Marcin - 30 lat - prawnik od startupów;

Mateusz - 31 lat - bankowiec;

MP - 27 lat - student - Polska (powrót z Chicago);

Radek - 25 lat - student psychologii;

Robert - 33 lata - komik.

Dalsza część tekstu zawiera spojlery z pięciu odcinków "Love is Blind:Polska".

Zofia Zborowska-Wrona nie miała forów na studiach. Córka legendy bez protekcji!

Love is Blind: Polska - kabiny mogą zaskoczyć

Zaczniemy może od samego początku, czyli kabin. Niektórzy uczestnicy już na sam start wywarli nie za pozytywne wrażenie, głównie przez swoje momentami nie za przyjemne pytania. Takim kimś był Damian, którego większość dziewczyn właśnie przez to nie polubiła. Inne panie, jak Kinga zyskały mnóstwo adoratorów. Trzeba przyznać, że dziewczyna bardzo ładnie się wyrażała i do tego tak moderowała swoim głosem, iż sami byliśmy zaskoczeni i pod jej... wpływem

Uczestnicy oprócz wzruszających historii o swoich rodzinach czy problemach zdrowotnych, nie stronili od wyuzdanych rozmów. W pewnym momencie większość z nich toczyło się wokół miłosnych uniesień i uczuć związanych głównie z ciałem.

Ciekawie toczyły się też relacje miłosne. Szczególnie warto wspomnieć o "czworokącie" Daria-Julita-Filip-Jacek. Tutaj obie panie zauroczyły się panami ze wzajemnością. Jednak panie obiecały sobie, że nie będą się sugerować swoimi wyborami. Mimo to panowie nie chcieli sobie wchodzić w drogę, choć według Darii Jacek sugerował się zachowaniem Filipa.

Marta również wiedziała, po co idzie. Miała trzech panów, z którymi doskonale się rozumiała. Przy wyborze jednak wiedziała, że musi stawiać nie tylko na uczucia, ale też poczucie stabilności.

Oczywiście nie obejdzie się bez momentów wzruszeń, gdy Julita opowie o swoim mężu. To jeden z momentów, który łapie widza za serce i pokazuje, że czasami pozory nas mogą mocno pomylić.

Pary utworzone po kabinach:

Julia + Kamil Uno

Marta + Damian

Malika + Krzysztof

Daria + Filip steward

Julita + Jacek.

Nie ma na razie informacji, czy powstało więcej par w ramach eksperymentu. Wiadomo, że w innych edycjach nie wszyscy byli dalej zapraszani do "mieszkań" i ślubów.

Love is Blind: Polska - Polacy nie oszczędzili na podróży "pozaręczynowej"

Niektórzy fani byli zaniepokojeni tym, jak mogą wyglądać wakacje uczestników "Love is Blind:Polska". Okazało się, że produkcja wysłała ich do... Grecji. Tam czekały na nich osobne apartamenty z małymi basenami, leżakami oraz pięknymi sypialniami.

Ten okres po poznaniu się na żywo szybko weryfikuje uczestników. Niektórzy z nich byli całkowicie inni niż w kabinach. Taka była zdecydowanie Malika, która momentami mogło się wydawać, że nie chce być w związku i nie znosi sprzeciwu. Widać też, iż Krzysztof momentami żałował swojej decyzji z kabin i odrzucenia Kingi (mężczyzna napisał jej wtedy w liściku, że widzi w tym wszystkim sytuację z przeszłości i nie chce ryzykować).

Czworokąt Daria-Filip-Jacek-Julita chyba będzie również trwał do końca programu. Są oni w osobnych parach, ale widać, że Daria interesuje się Jackiem, a Julita patrzy też w kierunku Filipa.

Momentami też można odnieść wrażenie, że Julia zdecydowanie przytłacza Kamila Uno. Mężczyzna ma ogromną cierpliwość do wielu zachowań swojej partnerki, ale widać też między nimi szczere uczucie. Tak samo jak między Martą a Damianem.

21