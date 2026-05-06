Sebastian Fabijański spędził święta u Mandaryny. Niewiele brakowało, a zostaliby rodziną

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-06 18:26

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że Sebastian Fabijański mógł oficjalnie dołączyć do rodziny Michała Wiśniewskiego oraz Mandaryny. W wywiadzie dla Eska.pl artysta zdradził szczegóły świąt, które spędził w towarzystwie byłej partnerki wokalisty Ich Troje. Wszystko to za sprawą Weroniki, siostry aktora, która przez długi czas była partnerką Xaviera – syna znanej niegdyś w polskim show-biznesie pary.

Sebastian Fabijański spędził święta z Mandaryną
Sebastian Fabijański Mandaryna ujawnia dramatyczne kulisy „Sylwestra z Dwójką”. Tego widzowie nie zobaczyli w telewizji Mandaryna zabrała syna na ściankę Weronika Fabijańska ma bliskie relacje z rodziną Wiśniewskich
Galeria zdjęć 19

Powiązania Sebastiana Fabijańskiego z rodziną Michała Wiśniewskiego

Zaskakujące koneksje Sebastiana Fabijańskiego i familii Michała Wiśniewskiego udowadniają, że świat show-biznesu jest mniejszy, niż mogłoby się wydawać. Nie każdy wie o tym, że Weronika, siostra gwiazdora (którą publiczność mogła zobaczyć w rodzinnym odcinku „Tańca z gwiazdami”), przez długi czas spotykała się z najstarszym synem Mandaryny i Michała – Xavierem Wiśniewskim. Chociaż ich związek to już przeszłość od dłuższego czasu, informacja o zerwaniu ujrzała światło dzienne zaledwie parę tygodni temu. Byli partnerzy zaznaczyli wówczas, że wciąż się szanują i utrzymują przyjacielską więź.

Sebastian Fabijański spotka się z Michałem Wiśniewskim w Opolu

Interesujące jest to, że mimo tak bliskich relacji rodzinnych, Sebastian Fabijański wyznał w rozmowie z reporterem Radia Eska, iż do tej pory nie miał sposobności osobiście spotkać się z Michałem Wiśniewskim. Życie pisze jednak zaskakujące scenariusze. Już w czerwcu obaj panowie staną na tej samej scenie w trakcie koncertu Premier na opolskim festiwalu, rywalizując o główne trofeum. Aktor dodał również, że choć lider grupy Ich Troje jest mu osobiście nieznany, to udało mu się spędzić czas w towarzystwie Mandaryny. Fabijański razem ze swoim synkiem Bastkiem złożył jej wizytę w trakcie Bożego Narodzenia.

Sebastian Fabijański szczerze o Mandarynie

W trakcie wywiadu z Eską Sebastian Fabijański ujawnił, że z Michałem Wiśniewskim miał do czynienia wyłącznie na płaszczyźnie zawodowej, podczas jednego z eventów. Z kolei na gruncie prywatnym miał okazję zapoznać się z matką byłego chłopaka swojej siostry, czyli Martą „Mandaryną” Wiśniewską. Jak się okazuje, gwiazdor kina zawitał do jej domu w jeden ze świątecznych dni.

„Poznałem Mandarynę. Przy okazji jakichś świąt wpadłem z Bastkiem do Mandaryny, z tego, co pamiętam, która już wtedy - jak wiadomo - nie była z Michałem, tylko ze swoim innym partnerem. Nie, Michała nie [poznałem], ale ciekawe jest to, że będziemy w cudzysłowie rywalizować” - wyznał nam przed kamerami.

Sebastian Fabijański
Sebastian Fabijański spędził święta z Mandaryną
Galeria zdjęć 19
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEBASTIAN FABIJAŃSKI
MANDARYNA