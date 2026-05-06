Roksana Węgiel idzie w ślady Skolima. Zagra nawet dwa koncerty dziennie!

Skolim rekordzistą w Polsce

Wiosną i latem gwiazdy polskiej sceny ruszają w intensywne trasy, niemal codziennie grając dla swoich fanów w różnych zakątkach kraju. Obecnie niedoścignionym rekordzistą w tej dziedzinie pozostaje Skolim, który postawił sobie za punkt honoru zaliczenie aż 504 występów do końca bieżącego roku. Jakby tego było mało, wokalista planuje zwieńczyć ten muzyczny maraton udziałem w trzech dużych, telewizyjnych imprezach sylwestrowych.

Roksana Węgiel planuje ponad 60 koncertów

Roksana Węgiel właśnie zapoczątkowała swój wielki, letni cykl występów. Wokalistka ponownie stawia na widowiska pod gołym niebem, docierając do mniejszych i większych miejscowości w całym kraju. Z opublikowanych przez nią harmonogramów wynika jasno, że od maja do października artystka zaprezentuje się na scenie ponad 60 razy. Nierzadko grafik zmusza ją do zagrania dwóch koncertów tego samego dnia, i to w zupełnie różnych miastach.

Roksana Węgiel - koncerty 2026

Opublikowana przez młodą piosenkarkę rozpiska "Summer Tour" obejmuje łącznie 61 potwierdzonych dat. W niektórych, bardzo napiętych terminach (jak chociażby 30 maja, 6 czerwca czy 15 sierpnia), wokalistka zaplanowała podwójne spotkania z publicznością. Poniżej przedstawiamy szczegółową mapę jej tegorocznej podróży muzycznej:

03.07 – Słubice

04.07 – Międzyrzec

04.07 – Ślesin

05.07 – Gorzów Wlkp.

11.07 – Grójec nad Dunajcem

12.07 – Międzyrzec Podlaski

18.07 – TBA (Do ogłoszenia)

25.07 – Zbąszyń

26.07 – TBA (Do ogłoszenia)

01.08 – Poddębice

02.08 – Wólka Podleśna

08.08 – TBA (Do ogłoszenia)

09.08 – Uniejów

15.08 – Gdańsk

15.08 – Działdowo

16.08 – Kosakowo

21.08 – Poznań

22.08 – Ełk

23.08 – TBA (Do ogłoszenia)

29.08 – Gdańsk

29.08 – Miłosław

30.08 – TBA (Do ogłoszenia)

03.09 – Siedlce

04.09 – Brwinów

05.09 – Skarżysko Kościelne

05.09 – Kielce

06.09 – Grodzisk Mazowiecki

06.09 – Grójec

11.09 – Warszawa

12.09 – Węgliniec

13.09 – Obrazów

19.09 – TBA (Do ogłoszenia)

10.10 – Warszawa

Zarobki Roksany Węgiel zwalają z nóg

Piosenkarka bez wątpienia uchodzi dziś za jedną z najsilniejszych marek w polskim show-biznesie. Jak podaje ESKA.pl, za jeden koncert Roksana Węgiel inkasuje honorarium rzędu 60-70 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę gęsty harmonogram, jej portfel powiększy się o kwoty liczone w milionach. Co więcej, to nie jedyne źródło jej imponującego dochodu – gwiazda regularnie podejmuje lukratywne współprace reklamowe z gigantami rynku, jak chociażby marką kosmetyczną Rimmel London. W rozmowie z Eską wokalistka szczerze wyjaśniła, co wpływa na taką kwotę. Ta nie trafia w całości na jej konto.

"Biorę tyle, żeby mi na wszystko wystarczyło, np. opłacenie całego bandu, bo gram koncerty z muzykami. To są duże koszta. Trzeba opłacić całą ekipę, a chcę, żeby te koncerty były jak najbardziej dopracowane, żeby muzyka brzmiała na żywo. Zależy mi na jakości, więc inwestuję. W przyszłym roku planuję koncerty plenerowe" - powiedziała.

