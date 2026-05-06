Agnieszka Pilaszewska pożegnała ukochaną osobę. Kondolencje płyną z całej Polski

Agnieszka Pilaszewska pożegnała ukochaną mamę

Agnieszka Pilaszewska (61 l.) w środowe popołudnie podzieliła się ze swoimi obserwującymi przykrą wiadomością. Na Instagramie opublikowała czarno-białe zdjęcie starszej kobiety wyglądającej przez okno. "Mama" - napisała w opisie dodając ikonkę czarnego serca. Wiadomość o śmierci ukochanej mamy aktorki poruszyła internautów. Kondolencje spływają z całej Polski.

Pod zdjęciem pojawiły się również wpisy od znajomych z branży. Słowa wsparcia pozostawiła m.in. Barbara Bursztynowicz (72 l.). "Przytulam Was mocno, mocno, mocno" - napisała aktorka. Komentarze pozostawiły również Beata Ścibakówna (58 l.), Katarzyna Zielińska (46 l.) czy Katarzyna Dąbrowska (42 l.).

Agnieszka Pilaszewska kilka lat temu straciła ojca

Agnieszka Pilaszewska rzadko wypowiada się na temat rodziny. Na początku 2021 roku odszedł ojciec aktorki - Ryszard. Mężczyzna zmarł w szpitalu, do którego trafił po interwencji straży pożarnej. Jak opowiadał Marian Malinowski znajomy mężczyzny, służby wezwała opiekunka zmarłego, gdy ten nie otworzył jej drzwi.

Gwiazda kultowych "Miodowych lat" nie miała za dobrych relacji z ojcem. Nie potrafiła pogodzić się z faktem, że po rozwodzie ułożył sobie życie na nowo. Z jego drugą żoną dobre relacje miała za to mama Pilaszewskiej.

Z tego powodu Agnieszka sporadycznie utrzymywała z nim kontakty. Ale rodzice aktorki mimo rozwodu utrzymywali ze sobą kontakt. Jej mam lubiła nawet nową żonę byłego męża - mówili w rozmowie z "Faktem" znajomi zmarłego.

