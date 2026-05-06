Urocze wsparcie przed Eurowizją. Marianna Kłos trzyma kciuki za Alicję Szemplińską

Konkurs piosenki, jakim jest Eurowizja, wykracza daleko poza ramy zwykłych zawodów. Stanowi wyjątkowe celebrowanie twórczości, tradycji oraz solidarności, co przyciąga przed ekrany niezliczoną publiczność. Byłym reprezentantom często zależy na sukcesie ich następców, co doskonale widać na polskim gruncie. Marianna Kłos, która w poprzednim roku dumnie prezentowała Polskę na Eurowizji Junior, podzieliła się serdecznymi życzeniami dla gwiazdy tegorocznej edycji "dorosłej" Eurowizji.

Marianna Kłos z życzeniami dla Alicji Szemplińskiej

W obliczu narastających eurowizyjnych wrażeń w stolicy Austrii, nasza reprezentantka mogła liczyć na specjalne słowa otuchy. Zeszłoroczna finalistka "The Voice Kids" oraz przedstawicielka Polski na Eurowizji Junior 2025 przygotowała dla Alicji Szemplińskiej dedykowane nagranie. Na swoich profilach społecznościowych Marianna Kłos przekazała wsparcie:

"Życzę pani powodzenia na Eurowizji. Będę oglądała z całą rodziną i mocno trzymała kciuki, choć to i tak nie będzie potrzebne, bo ma pani przecudowny głos i przepiękną piosenkę, powodzenia!"

Kiedy występ Polski? Kiedy poznamy reprezentanta na Eurowizję Junior 2026?

Już 12 maja Alicja Szemplińska zaprezentuje się jako czternasta uczestniczka w pierwszym półfinale Eurowizji 2026. Polska ekipa ma już za sobą początkowe testy sceniczne, a na 7 maja zaplanowano kolejną próbę, po której udostępniony zostanie półminutowy wycinek występu. Aby zakwalifikować się do Wielkiego Finału, nasza artystka musi wyprzedzić w rywalizacji minimum pięć innych krajów.

A jak wygląda sytuacja z Eurowizją Junior? Rozstrzygnięcie tego, kto stanie na scenie w kraju-gospodarzu – który wciąż pozostaje owiany tajemnicą – nastąpi 9 maja. Niepotwierdzone doniesienia sugerują, że Eurowizja Junior 2026 może zagościć w Macedonii Północnej. Reprezentantem z ramienia Telewizji Polskiej zostanie zwycięzca sobotniego finału show "The Voice Kids". O tym, kto przejmie pałeczkę po Mariannie Kłos, zadecydują widzowie poprzez głosowanie SMS-owe.