Vanilla Ninja znów na Eurowizji! Dawne gwiazdy tym razem zawalczą dla własnego kraju

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-05-04 15:59

Pamiętacie estoński zespół Vanilla Ninja, który na początku lat dwutysięcznych podbijał listy przebojów? Po ponad 20 latach przerwy artystki wracają do Konkursu Piosenki Eurowizji. Tym razem zaprezentują utwór "Too Epic to Be True", by powalczyć o zwycięstwo dla swojej ojczyzny. Kim są i co się u nich działo w ostatnim czasie?

Eurowizja 2026: pierwsza próba - Estonia: Vanilla Ninja
Eurowizja 2026 - Estonia - Vanilla Ninja - Too epic to be true Eurowizja 2026 - Estonia - Vanilla Ninja - Too epic to be true Eurowizja 2026: pierwsza próba - Estonia: Vanilla Ninja Eurowizja 2026: pierwsza próba - Estonia: Vanilla Ninja
Galeria zdjęć 23

Vanilla Ninja to formacja, która z pewnością budzi nostalgię wśród wielu słuchaczy. Na początku XXI wieku te nastolatki z Tallinna zdobyły ogromną popularność w Europie, a ich występ na Konkursie Piosenki Eurowizji przyniósł sukces Szwajcarii. Teraz, po dwóch dekadach, zespół postanowił ponownie spróbować swoich sił w tym wydarzeniu, reprezentując swoją ojczyznę, Estonię.

Powrót Vanilla Ninja. Zaśpiewają "Too Epic To Be True" na Eurowizji w Wiedniu

Ich tegoroczna propozycja to utwór "Too Epic To Be True", który zapewnił im zwycięstwo w estońskich preselekcjach w dość dramatycznych okolicznościach. W pierwszej rundzie głosowania, w której brali udział zarówno jurorzy, jak i telewidzowie, Vanilla Ninja uplasowały się na trzecim miejscu. Zdecydowało dopiero dogrywkowe głosowanie samej publiczności, w którym wygrały zaledwie jednym punktem procentowym, zapewniając sobie powrót na eurowizyjną scenę.

W 2005 roku zespół wystąpił na 50., jubileuszowej edycji konkursu w Kijowie, gdzie zajął wysokie, ósme miejsce. Teraz, dwadzieścia lat później, jadą na 70-lecie Eurowizji do Wiednia. W obecnym składzie Vanilla Ninja znajdują się Lenna Kuurmaa i Piret Järvis (z pierwotnego składu) oraz Kerli Kivilaan, młodsza siostra dawnej basistki.

Polecany artykuł:

Aidan będzie reprezentował Maltę na Eurowizji 2026. Kim jest wykonawca piosenki…

Historia zespołu Vanilla Ninja. Skąd ich fenomen?

Droga Vanilla Ninja to pełna pasji i nieoczywistych zwrotów akcji opowieść. Nastolatki założyły zespół w Tallinnie w 2002 roku i od razu zyskały sympatię w Estonii. Rok później brały udział w krajowych eliminacjach do Eurowizji z piosenką "Club Kung-Fu". Choć publiczność była za nimi, jury umieściło je na ostatniej pozycji. Mimo niepowodzenia ich debiutancki album okazał się komercyjnym sukcesem, trafiając na szczyty list sprzedaży, co powtórzyło się potem również w państwach niemieckojęzycznych.

Szwajcaria, wybierając estoński zespół na swojego reprezentanta w 2005 roku, wywołała spore zdziwienie w muzycznym świecie. Decyzji towarzyszyły też zmiany w składzie – w miejsce ciężarnej Maarji Kivi dołączyła szesnastoletnia Triinu Kivilaan. Występ okazał się jednak strzałem w dziesiątkę, przynosząc Szwajcarii najlepszy wynik od lat. Rok później zespół pojawił się w Polsce, zajmując piąte miejsce na Festiwalu w Sopocie. Został także nominowany do nagród MTV Europe. Choć później nagrały singiel z Perem Gessle z Roxette i bezskutecznie próbowały ponownie pojechać na Eurowizję (w 2007 r.), grupa na wiele lat zniknęła z mediów. Powróciły dopiero w 2021 roku z płytą "Encore". W tym roku to one przejęły pałeczkę od Tommy'ego Casha, który w zeszłorocznym konkursie zajął trzecie miejsce dla Estonii z hitową piosenką "Espresso macchiato".

Eurowizja 2026: pierwsza próba - Estonia: Vanilla Ninja
Galeria zdjęć 23

Eurowizja 2026 - o konkursie

Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji zostanie zorganizowany w dniach 12, 14 i 16 maja w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle. Austria organizuje to wydarzenie dzięki ubiegłorocznemu zwycięstwu. W tegorocznej edycji weźmie udział zaledwie 35 delegacji, co jest najniższą frekwencją od 2003 roku, w związku z falą bojkotów spowodowaną dopuszczeniem Izraela do udziału. Polskę w Wiedniu będzie reprezentować Alicja Szemplińska z utworem "Pray".

Polecany artykuł:

Tak wygląda występ Polski na Eurowizji 2026! Pierwsze zdjęcia z Wiednia [GALERI…
Sonda
Eurowizja 2026. Jakie miejsce dla Polski zajmie Alicja Szemplińska?
ESKA.PL x Delta Goodrem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026
EUROWIZJA