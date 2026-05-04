Vanilla Ninja znów na Eurowizji! Dawne gwiazdy tym razem zawalczą dla własnego kraju

Vanilla Ninja to formacja, która z pewnością budzi nostalgię wśród wielu słuchaczy. Na początku XXI wieku te nastolatki z Tallinna zdobyły ogromną popularność w Europie, a ich występ na Konkursie Piosenki Eurowizji przyniósł sukces Szwajcarii. Teraz, po dwóch dekadach, zespół postanowił ponownie spróbować swoich sił w tym wydarzeniu, reprezentując swoją ojczyznę, Estonię.

Powrót Vanilla Ninja. Zaśpiewają "Too Epic To Be True" na Eurowizji w Wiedniu

Ich tegoroczna propozycja to utwór "Too Epic To Be True", który zapewnił im zwycięstwo w estońskich preselekcjach w dość dramatycznych okolicznościach. W pierwszej rundzie głosowania, w której brali udział zarówno jurorzy, jak i telewidzowie, Vanilla Ninja uplasowały się na trzecim miejscu. Zdecydowało dopiero dogrywkowe głosowanie samej publiczności, w którym wygrały zaledwie jednym punktem procentowym, zapewniając sobie powrót na eurowizyjną scenę.

W 2005 roku zespół wystąpił na 50., jubileuszowej edycji konkursu w Kijowie, gdzie zajął wysokie, ósme miejsce. Teraz, dwadzieścia lat później, jadą na 70-lecie Eurowizji do Wiednia. W obecnym składzie Vanilla Ninja znajdują się Lenna Kuurmaa i Piret Järvis (z pierwotnego składu) oraz Kerli Kivilaan, młodsza siostra dawnej basistki.

Historia zespołu Vanilla Ninja. Skąd ich fenomen?

Droga Vanilla Ninja to pełna pasji i nieoczywistych zwrotów akcji opowieść. Nastolatki założyły zespół w Tallinnie w 2002 roku i od razu zyskały sympatię w Estonii. Rok później brały udział w krajowych eliminacjach do Eurowizji z piosenką "Club Kung-Fu". Choć publiczność była za nimi, jury umieściło je na ostatniej pozycji. Mimo niepowodzenia ich debiutancki album okazał się komercyjnym sukcesem, trafiając na szczyty list sprzedaży, co powtórzyło się potem również w państwach niemieckojęzycznych.

Szwajcaria, wybierając estoński zespół na swojego reprezentanta w 2005 roku, wywołała spore zdziwienie w muzycznym świecie. Decyzji towarzyszyły też zmiany w składzie – w miejsce ciężarnej Maarji Kivi dołączyła szesnastoletnia Triinu Kivilaan. Występ okazał się jednak strzałem w dziesiątkę, przynosząc Szwajcarii najlepszy wynik od lat. Rok później zespół pojawił się w Polsce, zajmując piąte miejsce na Festiwalu w Sopocie. Został także nominowany do nagród MTV Europe. Choć później nagrały singiel z Perem Gessle z Roxette i bezskutecznie próbowały ponownie pojechać na Eurowizję (w 2007 r.), grupa na wiele lat zniknęła z mediów. Powróciły dopiero w 2021 roku z płytą "Encore". W tym roku to one przejęły pałeczkę od Tommy'ego Casha, który w zeszłorocznym konkursie zajął trzecie miejsce dla Estonii z hitową piosenką "Espresso macchiato".

Eurowizja 2026 - o konkursie

Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji zostanie zorganizowany w dniach 12, 14 i 16 maja w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle. Austria organizuje to wydarzenie dzięki ubiegłorocznemu zwycięstwu. W tegorocznej edycji weźmie udział zaledwie 35 delegacji, co jest najniższą frekwencją od 2003 roku, w związku z falą bojkotów spowodowaną dopuszczeniem Izraela do udziału. Polskę w Wiedniu będzie reprezentować Alicja Szemplińska z utworem "Pray".

