Iwona Pavlović spisała testament. Jurorka podjęła ważną decyzję po śmierci matki

Początek bieżącego roku przyniósł Iwonie Pavlović ogromną stratę. Słynna telewizyjna osobowość musiała pożegnać swoją niezwykle bliską matkę, Zenobię Szymańską. Mimo trudnego czasu żałoby, ekspertka taneczna nie wycofała się z życia zawodowego i po raz trzydziesty pierwszy zasiada za stołem jurorskim w najchętniej oglądanym programie rozrywkowym w naszym kraju. W licznych rozmowach z mediami gwiazda wielokrotnie zaznaczała, że wiosenną odsłonę widowiska dedykuje właśnie pamięci zmarłej mamy.

Decyzja Iwony Pavlović o spisaniu testamentu

Jak relacjonuje znana córka, zmarła seniorka charakteryzowała się niezwykłą obowiązkowością i zawsze stawiała bezpieczeństwo swoich krewnych na pierwszym miejscu. Kobieta znacznie wcześniej zaplanowała podział całego zgromadzonego dorobku, dzięki czemu zapewniła wyjątkowy komfort psychiczny swoim dzieciom w momencie niespodziewanego odejścia. Jurorka najpopularniejszego tanecznego formatu postanowiła wziąć przykład ze swojej rodzicielki i w rozmowie z reporterem Eska.pl wyznała, że sama również uregulowała już wszystkie kwestie spadkowe.

Iwona Pavlović tłumaczy, dlaczego warto zabezpieczyć rodzinę

Podczas dyskusji na antenie Radia Eska utytułowana tancerka poruszyła niezwykle intymną kwestię, mocno zakorzenioną w jej niedawnych przeżyciach i głębokich przemyśleniach na temat przemijania. Ulubienica widzów wyraźnie podkreśliła, że uporządkowanie majątkowych formalności powinno odbywać się znacznie wcześniej, aby nie obciążać rodziny w najtrudniejszych chwilach. To właśnie na podstawie tych gorzkich doświadczeń ujawniła swoją decyzję o wcześniejszym udokumentowaniu ostatniej woli.

"Moja mama, która nie żyje od stycznia, była bardzo mądrą, piękną kobietą, która lubiła załatwiać sprawy właśnie wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi i w pełni sił. Rozdysponowała całym swoim majątkiem chyba 17 lat temu, kiedy była w pełni zdrowa i czuła się cudownie. O tym powinno się mówić, bo znam wiele historii, w których rodzeństwa, które wcześniej świetnie żyły, po śmierci rodziców zaczynają się kłócić i walczyć o niejasne, niewyjaśnione sprawy. A to wbrew pozorom jest takie łatwe, proste, oczywiste [żeby temu zapobiec] - wyznała w rozmowie z Eską."

Słynna sędzia telewizyjnego widowiska zauważyła również, że ostatnie smutne miesiące skłoniły ją do intensywnych refleksji nad niezwykłą kruchością ludzkiego istnienia.

"Ostatnio tak mam, bo tamten rok rozpoczęłam od wielu odejść moich znajomych, przyjaciół i osób z rodziny. Zobaczyłam, jakie to wszystko jest ulotne. Nam się wydaje, że będziemy żyć długo i szczęśliwie i oby tak było, ale rzeczywistość bywa inna. Dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma. Fajnie jest przygotować wszystko przed, żeby rodzina miała spokój."

Wcześniejsze zaplanowanie wszystkich trudnych procedur przez matkę pozwoliło tancerce i jej braciom w pełni skupić się na spokojnym przeżywaniu żałoby bez konieczności załatwiania formalności.

"Kiedy mieliśmy pogrzeb mojej mamy, nawet sobie, drodzy państwo, nie wyobrażacie, ile organizacyjnego spokoju mieliśmy jako jej dzieci dzięki niej. Ona praktycznie przygotowała absolutnie wszystko. Wiedzieliśmy, co, gdzie, kiedy i jak. To jest piękne, bo wtedy można oddać się żałobie, zamiast zajmować się sprawami, którymi wcale nie chce się zajmować. Bardzo jej za to dziękuję. To naprawdę ułatwia życie w rodzinie."

Iwona Pavlović spisała testament. "O tym powinno się mówić"