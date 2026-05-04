Gamou Fall chudnie w oczach. Aktor zdradził, ile stracił na wadze

Udział w telewizyjnym show wymaga żelaznej kondycji i odporności na stres. Uczestnicy tego popularnego polskiego formatu trenują niemal bez przerwy, przygotowując czasem nawet po trzy układy taneczne w zaledwie siedem dni. Z takim wyzwaniem zmierzyli się chociażby podczas dogrywki w półfinale. Osiemnasta odsłona programu okazała się niezwykle szczęśliwa dla Gamou Falla, który bez żadnych problemów zakwalifikował się do ostatniego etapu rywalizacji. Mimo że początkowo należał do grona najmniej rozpoznawalnych twarzy, to jego pozytywne usposobienie i świetne wyczucie rytmu błyskawicznie zaskarbiły mu miłość publiczności.

Gamou Fall chudnie w oczach. Winne treningi do "Tańca z gwiazdami"

Podsumowując swój start w telewizyjnym hicie, trzydziestoczteroletni aktor opowiedział w wywiadzie dla portalu Eska o transformacji własnej sylwetki. Zaledwie trzy miesiące ciężkiej pracy na parkiecie wystarczyły, by jego ciało uległo drastycznej przemianie. Wyraźny spadek masy ciała nie wzbudził jednak u artysty entuzjazmu, a w trakcie rozmowy padła konkretna liczba kilogramów, z którymi musiał się pożegnać.

Tyle schudł Gamou Fall podczas przygotowań do finału

Mordercze tempo przygotowań odcisnęło ogromne piętno na fizjonomii modela. W wywiadzie udzielonym portalowi Eska artysta wyznał, że spadek wagi jest bezpośrednim efektem wielogodzinnych, wykonywanych każdego dnia ćwiczeń tanecznych. Tak szybkie zrzucanie kilogramów zupełnie go jednak nie cieszy.

"Schudłem 8,5 kilograma. Tak chudy nie byłem nigdy. Nie jestem zadowolony z tego powodu, ale nie masz czasu jeść, nie chce ci się tak jeść. Te codzienne treningi po x godzin... Wszyscy lecimy w dół. Czekam na ten moment po wielkim finale, jak sie najem. Pojadę na pierwsze wakacje all inclusive, usiądę na leżaku i będę po prostu jadł - powiedział reporterowi Eski."

