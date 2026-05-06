Doda zrzuciła fatałaszki i pokazała się w minibikini! Zjada po 3 jajka dziennie, by tak wyglądać

Aga Kwiatkowska
2026-05-06 15:07

Doda w lutym skończyła 42 lata, ale już od kilku pokazuje, co to znaczy mieć ciało jak marzenie. Gwiazda trenuje co sił i nie grzeszy niezdrową dietą, więc może pochwalić się brzuchem twardym niczym skała, wąską talią i umięśnionymi nogami. Ostatnio znów wskoczyła w minibikini, a przy okazji zdradziła, co je, aby TAK wyglądać. 3 jajka dziennie to podstawa!

Doda w bikini praży się pod hiszpańskim słońcem

Dorota Rabczewska dopiero co śpiewała hymn Polski "przebrana" za flagę narodową, a teraz już odpoczywa na urlopie pod palmami. Na instagramowym profilu Dody pojawiły się nowe zdjęcia i nagrania z gwiazdą w samym bikini. Piosenkarka właśnie wypoczywa w Hiszpanii, gdzie pogoda zdecydowanie dopisuje. Nic więc dziwnego, że 42-latka paraduje skąpo odziana. Do wideo i fotek pozowała ubrana tylko w fioletowe wdzianko, które niewiele zasłaniało. Rabczewska czuła się w nim jednak wyśmienicie i chętnie prężyła umięśnione ciało przed obiektywem.

Trzeba przyznać, że gwiazda ma figurę godną pozazdroszczenia. Jest smukła, ale już na pierwszy rzut oka widać, że mięśni jej nie brakuje, za to tłuszczu w jej ciele jest tyle, co nic. Doda na nowych ujęciach pokazała, że ma formę! Co więcej... ma coraz lepszą formę, choć trenuje nieco mniej. Jak ona to robi?

Doda je 3 jajka dziennie. A to jeszcze nie wszystko!

Gwiazda w opisie do zdjęć zdradziła swój sekret na doskonały wygląd. Bez intensywnych ćwiczeń się nie obędzie, ale to tylko część sukcesu. Co więc robi Doda, aby zachwycać kratką na brzuchu? Je więcej!

Od kilku miesięcy podwyższyłam kaloryczność każdego dnia o 400 kcal w produktach białkowych. Codziennie jem trzy jajka i na zmianę steka albo rybę. I mimo że trenuję troszkę mniej, to o dziwo forma jest jeszcze lepsza. Potwierdza się zatem fakt, że kobieta po czterdziestce musi jeść więcej białka dla lepszego samopoczucia i kondycji mięśni. Pozdrawiam was serdecznie z Hiszpanii - napisała gwiazda.

No i wszystko jasne! 

"Bogini", "Święta prawda, białko jest nam gorącym czterdziestkom potrzebne jakie rybie woda", "Sylwetka absolutnie rewelacyjna, widać ogrom pracy, ale też świetne wyczucie własnego organizmu", "Pięknie" - komentowali fani.

