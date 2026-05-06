Justyna Kowalczyk-Tekieli o poważnej chorobie w dzieciństwie. Uratowali ją rodzice

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-05-06 15:11

Justyna Kowalczyk-Tekiel to niekwestionowana legenda sportów zimowych w Polsce. Biegaczka narciarska zmierzyła się jednak z osobistym dramatem, kiedy w tragicznych okolicznościach straciła swojego męża. W jednej z ostatnich rozmów szczerze o tym opowiedziała, wracając też do trudnych chwil z wczesnego dzieciństwa.

Justyna Kowalczyk, Therese Johaug
Justyna Kowalczyk Justyna Kowalczyk Justyna Kowalczyk Justyna Kowalczyk
Galeria zdjęć 20

Justyna Kowalczyk-Tekieli ma na swoim sportowym koncie liczne osiągnięcia, wśród których dominuje pięć medali olimpijskich, w tym dwa złote. Biegaczka narciarska stanowi ogromny autorytet dla wielu osób, które mierzą wysoko w rozmaitych dyscyplinach. Nie boi się też otwarcie mówić o poważnych tematach dotyczących spraw osobistych.

Justyna Kowalczyk-Tekieli została wdową. Szczerze mówi o tragedii

W maju 2023 roku alpinista Kacper Tekieli tragicznie zmarł w wyniku wypadku, do którego doszło w szwajcarskich Alpach. Zaledwie 38-letni sportowiec był mężem mistrzyni olimpijskiej, Justyny Kowalczyk. Dla ikony polskiego sportu strata była niewyobrażalną tragedią. Po kilku latach biegaczka otwarcie mówi jednak o tej tragedii, by być może pomóc innym, którzy przeżywają podobne momenty. Ostatnio zabrała głos w programie "Oko w oko" Jacka Kurowskiego.

Polecany artykuł:

Małżeństwo zmierzy się w finale "Tańca z Gwiazdami". Tak zareagowali na wyjątko…
Justyna Kowalczyk, Therese Johaug
Galeria zdjęć 20

Biegaczka zdradza dramat z dzieciństwa. "Rodzice wzięli mnie do domu, żebym tam odeszła"

Justyna Kowalczyk nie poruszyła jednak wyłącznie tematu śmierci męża. W rozmowie z prowadzącym sportsmenka zdradziła, że sama niemal straciła życie we wczesnym dzieciństwie. Niedługo po narodzinach zmagała się z poważną chorobą układu pokarmowego i wydawać się mogło, że infekcja będzie miała tragiczny koniec. Dzięki determinacji rodziców przyszłą gwiazdę sportu udało się uratować. Co więcej, 43-latka zdradziła, że jako kilkuletnie dziecko wylała na siebie wrzątek i trafiła do szpitala z poważnymi oparzeniami.

"Z tego, co wiem, to tam była sytuacja, że rodzice wzięli mnie do domu, żebym tam odeszła, a rodzice swoim zaangażowaniem, podawaniem co jakiś czas kropelek wody z solą i tak dalej, potrafili mnie wyprowadzić, ale to zero mojej zasługi" - opowiedziała Kowalczyk-Tekieli.

Polecany artykuł:

Marcin Miller wybucha! "To już debilizm... osiąga szczyty"
Sonda
Lubisz sport?
Rafal Maserak TZG
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JUSTYNA KOWALCZYK
KOWALCZYK