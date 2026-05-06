Justyna Kowalczyk-Tekieli o poważnej chorobie w dzieciństwie. Uratowali ją rodzice

Justyna Kowalczyk-Tekieli ma na swoim sportowym koncie liczne osiągnięcia, wśród których dominuje pięć medali olimpijskich, w tym dwa złote. Biegaczka narciarska stanowi ogromny autorytet dla wielu osób, które mierzą wysoko w rozmaitych dyscyplinach. Nie boi się też otwarcie mówić o poważnych tematach dotyczących spraw osobistych.

Justyna Kowalczyk-Tekieli została wdową. Szczerze mówi o tragedii

W maju 2023 roku alpinista Kacper Tekieli tragicznie zmarł w wyniku wypadku, do którego doszło w szwajcarskich Alpach. Zaledwie 38-letni sportowiec był mężem mistrzyni olimpijskiej, Justyny Kowalczyk. Dla ikony polskiego sportu strata była niewyobrażalną tragedią. Po kilku latach biegaczka otwarcie mówi jednak o tej tragedii, by być może pomóc innym, którzy przeżywają podobne momenty. Ostatnio zabrała głos w programie "Oko w oko" Jacka Kurowskiego.

20

Biegaczka zdradza dramat z dzieciństwa. "Rodzice wzięli mnie do domu, żebym tam odeszła"

Justyna Kowalczyk nie poruszyła jednak wyłącznie tematu śmierci męża. W rozmowie z prowadzącym sportsmenka zdradziła, że sama niemal straciła życie we wczesnym dzieciństwie. Niedługo po narodzinach zmagała się z poważną chorobą układu pokarmowego i wydawać się mogło, że infekcja będzie miała tragiczny koniec. Dzięki determinacji rodziców przyszłą gwiazdę sportu udało się uratować. Co więcej, 43-latka zdradziła, że jako kilkuletnie dziecko wylała na siebie wrzątek i trafiła do szpitala z poważnymi oparzeniami.

"Z tego, co wiem, to tam była sytuacja, że rodzice wzięli mnie do domu, żebym tam odeszła, a rodzice swoim zaangażowaniem, podawaniem co jakiś czas kropelek wody z solą i tak dalej, potrafili mnie wyprowadzić, ale to zero mojej zasługi" - opowiedziała Kowalczyk-Tekieli.

Sonda Lubisz sport? Uwielbiam! Siłownia to mój drugi dom Lubię, ale rzadko kiedy ćwiczę Nie przepadam