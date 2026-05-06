Małżeństwo zmierzy się w finale "Tańca z Gwiazdami". Tak zareagowali na wyjątkową sytuację

Zbliżające się zakończenie bieżącej odsłony programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” będzie niezwykle wyjątkowe z co najmniej kilku powodów. Nie chodzi tu jedynie o imponujący poziom uczestników czy obecność aż czworga z nich na ostatniej prostej, ale o absolutnie unikalną rywalizację. Naprzeciwko siebie staną Hanna Żudziewicz oraz Jacek Jeschke, którzy prywatnie są mężem i żoną. Oboje należą do ścisłej czołówki tańca towarzyskiego w Polsce, mając na koncie liczne mistrzostwa kraju i zwycięstwa w polsatowskim formacie. To utytułowane małżeństwo, docierając w tym samym momencie do ostatniego odcinka, wyraziło ogromną wdzięczność fanom za pośrednictwem swoich profili w internecie.

Zaskakujące rozstrzygnięcia w półfinale "Tańca z Gwiazdami". Małżeństwo walczy o Kryształową Kulę

Przedostatni odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" obfitował w niecodzienne zwroty akcji. Magdalena Tarnowska i Piotr Kędzierski z własnej woli opuścili rywalizację, a jurorzy zdecydowali się nie odrzucać żadnego duetu z dogrywki. W konsekwencji, w wielkim finale o prestiżowe trofeum zabiegać będą aż cztery pary. W tym zacnym gronie znaleźli się Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz, profesjonaliści, którzy przez dekadę obecności w show wielokrotnie ubiegali się o laur zwycięstwa, jednak los nigdy wcześniej nie połączył ich w decydującej walce o pierwsze miejsce. Tuż przed kulminacyjnym momentem programu podzielili się swoimi refleksjami w mediach społecznościowych.

"Dziękujemy za każde wsparcie przez te lata. I sobie nawzajem – za to, że mimo upływu czasu i zmian, wciąż idziemy przez życie razem. Ten finał znaczy dla nas więcej, niż potrafimy opisać" - zakończyli swój wpis.

Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz dziękują fanom za lata wsparcia

Podsumowując swoje osobiste przemyślenia, mistrzowie parkietu zaznaczyli, jak ważna jest dla nich nie tylko wzajemna pomoc, ale też nieustająca życzliwość ze strony widzów. Zawodnicy zmierzający po kolejny triumf w "Tańcu z Gwiazdami" skierowali w stronę sympatyków szczere słowa podziękowania.

"10 lat temu jako zawodowa para taneczna zaczęliśmy wspólną przygodę z „Tańcem z gwiazdami”. Nikt wtedy nie przypuszczał, jak bardzo ta droga nas połączy. Dziś jesteśmy małżeństwem, mamy wspaniałą córeczkę i wciąż dzielimy tę samą pasję. Przez te wszystkie lata ten program był ważną częścią naszego życia, świadkiem naszej historii, zmian i wszystkiego, co wydarzyło się pomiędzy. I właśnie teraz, po 10 latach, spotykamy się razem w finale „Tańca z gwiazdami”. Każde z nas w swojej parze, ale z tym samym sercem, tą samą historią i ogromną wdzięcznością" - napisali.

Nietypowy finał programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" już w tę niedzielę

18. seria popularnego cyklu dobiegnie końca w nadchodzącą niedzielę, 10 maja. O tym, kto tym razem wzniesie w górę Kryształową Kulę, zadecydują połączone głosy publiczności przed telewizorami oraz oceny sędziowskiego panelu, w którym zasiadają: Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i niezastąpiona Iwona Pavlović.

Oto lista duetów, które zmierzą się w finale:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

