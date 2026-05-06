Matura trwa, a Oskar Pietuszewski wylatuje z Polski! "Dziś mam lot"

Kamil Heppen
2026-05-06 12:52

Środa 6 maja to starcie maturzystów z językiem obcym. Oskar Pietuszewski postawił na angielski, a po napisaniu egzaminu szykuje się już do wylotu na ostatnie mecze FC Porto! W rozmowie z dziennikarzami zdradził też, z czym jeszcze zmierzy się podczas tegorocznej matury.

  Oskar Pietuszewski jest jednym z tegorocznych maturzystów.
  • Po egzaminach z języka polskiego i matematyki, w środę (6 maja) zmierzył się z językiem obcym.
  • Gwiazdor FC Porto postawił na język angielski, a już wieczorem wylatuje do Portugalii.

Matura z angielskiego napisana, Oskar Pietuszewski wylatuje do Porto

- Angielski to wiadomo, na co dzień posługuję się tym językiem, więc nie było to nic ciężkiego, ale zawsze trzeba być przygotowanym. Choć nic mnie nie zaskoczyło - ocenił Oskar Pietuszewski po napisaniu matury z języka obcego na poziomie podstawowym. Zresztą niespełna 18-letni piłkarz czuje się dobrze przygotowany do całego egzaminu dojrzałości i jest dobrej myśli.

Przed brylancikiem FC Porto ostatnie egzaminy - angielski na poziomie rozszerzonym i ustne z polskiego i angielskiego. - Zostały ostatnie takie nieciężkie rzeczy, ale jeszcze trzeba tę śrubkę dokręcić - podkreślił. Zanim jednak dokończy maturę, wraca do Portugalii, aby dokończyć sezon!

Dzisiaj mam lot. Zostały nam jeszcze dwa mecze do końca, które są bardzo ważne i zrobimy wszystko, żeby je wygrać - przyznał Pietuszewski.

Oznacza to, że maturę zakończy w terminie dodatkowym - część rozszerzoną z angielskiego zaplanowano na jutro (7 maja). Termin dodatkowy wyznaczono na 2 czerwca, już po piłkarskim sezonie.

Wcześniej Pietuszewski ma pomóc Porto w meczach z AFS (10 maja) i Santa Clara (17 maja), a także będzie świętował 18. urodziny - dokładnie 20 maja!

- Troszkę tego jest, ale wiadomo. Przyjdzie czas na świętowanie, ale do końca sezonu trzeba jeszcze popracować i dopiero udać się na urlop - zapowiada.

