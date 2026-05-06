Matura trwa, a Oskar Pietuszewski wylatuje z Polski! "Dziś mam lot"

- Oskar Pietuszewski jest jednym z tegorocznych maturzystów.
- Po egzaminach z języka polskiego i matematyki, w środę (6 maja) zmierzył się z językiem obcym.
- Gwiazdor FC Porto postawił na język angielski, a już wieczorem wylatuje do Portugalii.
Matura z angielskiego napisana, Oskar Pietuszewski wylatuje do Porto
- Angielski to wiadomo, na co dzień posługuję się tym językiem, więc nie było to nic ciężkiego, ale zawsze trzeba być przygotowanym. Choć nic mnie nie zaskoczyło - ocenił Oskar Pietuszewski po napisaniu matury z języka obcego na poziomie podstawowym. Zresztą niespełna 18-letni piłkarz czuje się dobrze przygotowany do całego egzaminu dojrzałości i jest dobrej myśli.
Przed brylancikiem FC Porto ostatnie egzaminy - angielski na poziomie rozszerzonym i ustne z polskiego i angielskiego. - Zostały ostatnie takie nieciężkie rzeczy, ale jeszcze trzeba tę śrubkę dokręcić - podkreślił. Zanim jednak dokończy maturę, wraca do Portugalii, aby dokończyć sezon!
Dzisiaj mam lot. Zostały nam jeszcze dwa mecze do końca, które są bardzo ważne i zrobimy wszystko, żeby je wygrać - przyznał Pietuszewski.
Oznacza to, że maturę zakończy w terminie dodatkowym - część rozszerzoną z angielskiego zaplanowano na jutro (7 maja). Termin dodatkowy wyznaczono na 2 czerwca, już po piłkarskim sezonie.
Wcześniej Pietuszewski ma pomóc Porto w meczach z AFS (10 maja) i Santa Clara (17 maja), a także będzie świętował 18. urodziny - dokładnie 20 maja!
- Troszkę tego jest, ale wiadomo. Przyjdzie czas na świętowanie, ale do końca sezonu trzeba jeszcze popracować i dopiero udać się na urlop - zapowiada.