Tak mieszka Krzysztof Radzikowski. Luksusy gwiazdy Gogglebox robią wrażenie

Radzikowski to postać doskonale znana zarówno kibicom sportów siłowych, jak i widzom telewizyjnym. Popularność zdobywał najpierw jako strongman, później również w świecie freak fightów, jednak prawdziwy rozgłos przyniósł mu udział w „Gogglebox”. Od tego momentu jego rozpoznawalność w całym kraju wyraźnie wzrosła.

Wielu fanów zastanawia się, jak wygląda jego codzienność oraz dom, w którym mieszka – a zdjęcia dostępne w sieci pokazują, że może liczyć na naprawdę komfortowe warunki.

Sam zainteresowany chętnie dzieli się fragmentami swojego życia w mediach społecznościowych. To właśnie za ich pośrednictwem jakiś czas temu chwalił się nową nieruchomością. Opublikowane fotografie nie pozostawiają wątpliwości – Radzikowski mieszka w bardzo fajnych warunkach, które mogą robić ogromne wrażenie.

ZOBACZ TEŻ: Czy reprezentacja Polski ma problem? Towarzyski mecz pod znakiem zapytania

28

Czym na co dzień zajmuje się Krzysztof Radzikowski?

Mimo telewizyjnej popularności jego główne zajęcie nie ma związku z show-biznesem. Na co dzień pracuje jako wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Jak sam przyznaje, daje mu to dużą satysfakcję i możliwość pracy z młodzieżą, choć nie jest to zajęcie szczególnie dochodowe.

ZOBACZ TEŻ: Gigantyczne zamieszanie w krakowskim klubie. Miał awansować do Ekstraklasy, zniknie w niższej lidze?