Nie żyje 15-letnia Lena Wojtaszek. Ojciec wojowniczki zabrał głos. "Walczyliśmy"

Michał Chojecki
2026-05-06 10:55

Wiadomość o śmierci 15-letniej Leny Wojtaszek poruszyła całą Polskę. Utalentowana zawodniczka klubu OKSW Nysa odnosiła duże sukcesy w zawodach taekwondo i wróżono jej wspaniałą karierę. Wstrząsającą śmierć młodej wojowniczki skomentował jej ojciec. Z jego wzruszającego posta na Facebooku wynika, że dziewczyna zmagała się z depresją.

Informację o śmierci Leny Wojtaszek podała Polska Federacja Taekwon-do. Koszmarną wiadomość przekazała w specjalnym komunikacie, który udostępniony został na Facebooku. Młoda sportsmenka trenowała w klubie OKSW Nysa pod okiem Marka Wyki.

Z nieopisanym bólem i żalem informujemy, że odeszła od nas Lena Wojtaszek, 1.dan, wychowanka trenera Marka Wyki (OKSW Nysa). Miała zaledwie 15 lat... Pogrzeb Leny 6 maja o godzinie 12.00 w Świdnicy. Nie potrafimy w chwili obecnej napisać nic więcej, ponieważ szok jest przeogromny... Spoczywaj w pokoju - czytamy w komunikacie.

O śmierci Leny Wojtaszek informował już pod koniec kwietnia jej ojciec. Krzysztof Wojtaszek w przejmującym poście na Facebooku pożegnał ukochaną córkę. Zdradził też, że zawodniczka zmagała się z depresją.

Odeszła moja córka Lena Wojtaszek mając tylko 15 lat. Jest moim zwariowanym kolorowym ptakiem o cudownym zapachu, uśmiechu. Każdy jej przytulas sprawiał, że nic innego nie miało znaczenia. Tato patrz, tato czytaj, żółte auto, berek. Wzięła ją w swoje ramiona i już jej nie wypuściła. Walczyła, my walczyliśmy. Nie jedną, nie dwie bitwy wygraliśmy. Wygranych bitew nie liczyłem. Byłem przekonany, że lecimy już w dobrym kierunku i uderzyła... Najmocniej jak mogła. Depresja. Nie pytajcie jak, to nie ma znaczenia. Depresja zbiera na różne sposoby. Łatwogang robi wspaniałą robotę. Tylko nie zapominajcie o dzieciakach z depresją one przegrywają walkę ze swoimi myślami do których nikogo nie chcą dopuścić. Kocham i będę kochał.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i walczysz z depresją pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

