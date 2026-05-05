Ogromna awantura w Realu po zdjęciach Mbappe na jachcie z hiszpańską aktorką! Kibice są wściekli!

Michał Chojecki
2026-05-05 17:15

Kibice Realu Madryt są wściekli na Kyliana Mbappe po tym, jak w hiszpańskich mediach ukazały się zdjęcia paparazzi Francuza. Napastnik spędza na nich miło czas w objęciach aktorki Ester Exposito, pływając luksusowym jachtem wzdłuż wybrzeży Sardynii. Fani są oburzeni, że wyskoczył na urlop, zamiast leczyć w klubie kontuzjowane kolano przed El Clasico.

  • Kibice Realu Madryt są oburzeni zachowaniem Kyliana Mbappé, który zamiast leczyć kontuzję, został sfotografowany na luksusowym jachcie z aktorką.
  • Paparazzi przyłapali piłkarza na Sardynii z Ester Exposito, co wywołało falę krytyki, zwłaszcza przed zbliżającym się El Clásico.
  • Ponad 250 tysięcy fanów podpisało petycję domagającą się odejścia Mbappé z klubu. Czy to koniec jego kariery w Realu?

Zachowanie Kyliana Mbappé stało się w ostatnich tygodniach przedmiotem ostrej krytyki. Od dłuższego czasu mówi się, że Francuz jest skłócony z kolegami z Realu Madryt, a najgłośniej mówi się o konflikcie z Judem Bellinghamem. Na dodatek snajper miał ostatnio pokłócić się w czasie treningu z członkiem sztabu trenera Álvaro Arbeloi podczas treningu. Według "The Athletic" Mbappé obraził asystenta szkoleniowca, a incydent miał przyczynić się do pogorszenia atmosfery między piłkarzem a klubem z Madrytu.

Teraz kontuzjowany Kylian Mbappe stał się celem ostrych ataków kibiców po tym jak w hiszpańskich mediach ukazały się zdjęcia paparazzi zrobione w czasie jego romantycznego wypadu na Sardynię. Na fotografiach Francuz pływa na luksusowym jachcie razem z jego dziewczyną, znaną w Hiszpanii aktorką Ester Exposito. Fani nie mogą darować Mbappe, że podczas kiedy jego koledzy z drużyny przygotowują się do weekendowego El Clásico z Barceloną, napastnik zamiast leczyć w klubie kontuzjowane kolano, byczy się na wczasach.

Kylian Mbappe dostał od klubu zgodę na wyjazd, ale kibice i tak są wściekli. Ponad 250 tysięcy rozzłoszczonych fanów Realu podpisało petycję wzywającą do odejścia Francuza. To również efekt dwóch nieudanych sezonów odkąd dołączył do klubu z PSG. W tym czasie Mbappé i Real nie zdobyli żadnego większego trofeum.

Atmosfera jest tak napięta, że Kylain Mbappé poprzez swojego rzecznika opowiedział krytykom.

- Część krytyki wynika z nadinterpretacji kwestii związanych z okresem rekonwalescencji, który jest ściśle nadzorowany przez klub. Nie odpowiada rzeczywistości zaangażowania i pracy, jaką Kylian wykonuje codziennie dla dobra drużyny - powiedział rzecznik piłkarza w rozmowie z AFP.

