Ogromna awantura w Realu po zdjęciach Mbappe na jachcie z hiszpańską aktorką! Kibice są wściekli!

Kibice Realu Madryt są oburzeni zachowaniem Kyliana Mbappé, który zamiast leczyć kontuzję, został sfotografowany na luksusowym jachcie z aktorką.

Paparazzi przyłapali piłkarza na Sardynii z Ester Exposito, co wywołało falę krytyki, zwłaszcza przed zbliżającym się El Clásico.

Ponad 250 tysięcy fanów podpisało petycję domagającą się odejścia Mbappé z klubu. Czy to koniec jego kariery w Realu?

Zachowanie Kyliana Mbappé stało się w ostatnich tygodniach przedmiotem ostrej krytyki. Od dłuższego czasu mówi się, że Francuz jest skłócony z kolegami z Realu Madryt, a najgłośniej mówi się o konflikcie z Judem Bellinghamem. Na dodatek snajper miał ostatnio pokłócić się w czasie treningu z członkiem sztabu trenera Álvaro Arbeloi podczas treningu. Według "The Athletic" Mbappé obraził asystenta szkoleniowca, a incydent miał przyczynić się do pogorszenia atmosfery między piłkarzem a klubem z Madrytu.

Lamine Yamal ma nową dziewczynę? Huczy o jego romansie z piękną Inés Garcíą!

Teraz kontuzjowany Kylian Mbappe stał się celem ostrych ataków kibiców po tym jak w hiszpańskich mediach ukazały się zdjęcia paparazzi zrobione w czasie jego romantycznego wypadu na Sardynię. Na fotografiach Francuz pływa na luksusowym jachcie razem z jego dziewczyną, znaną w Hiszpanii aktorką Ester Exposito. Fani nie mogą darować Mbappe, że podczas kiedy jego koledzy z drużyny przygotowują się do weekendowego El Clásico z Barceloną, napastnik zamiast leczyć w klubie kontuzjowane kolano, byczy się na wczasach.

Gorący romans Kyliana Mbappé i hiszpańskiej aktorki kwitnie! Piłkarz oszalał na punkcie Ester Exposito!

Kylian Mbappe dostał od klubu zgodę na wyjazd, ale kibice i tak są wściekli. Ponad 250 tysięcy rozzłoszczonych fanów Realu podpisało petycję wzywającą do odejścia Francuza. To również efekt dwóch nieudanych sezonów odkąd dołączył do klubu z PSG. W tym czasie Mbappé i Real nie zdobyli żadnego większego trofeum.

Atmosfera jest tak napięta, że Kylain Mbappé poprzez swojego rzecznika opowiedział krytykom.

- Część krytyki wynika z nadinterpretacji kwestii związanych z okresem rekonwalescencji, który jest ściśle nadzorowany przez klub. Nie odpowiada rzeczywistości zaangażowania i pracy, jaką Kylian wykonuje codziennie dla dobra drużyny - powiedział rzecznik piłkarza w rozmowie z AFP.

GALERIA: Zjawiskowa Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mpappe

56