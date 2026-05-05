Met Gala. Piękna mistrzyni odsłoniła nogi, a wyżej... odkrywało się coraz więcej!? Ale widok

22-letnia sportsmenka i modelka zaprezentowała się w kreacji, która idealnie wpisała się w temat Met Gali, łącząc modę, technologię i sztukę. Jej krótka sukienka o rzeźbiarskiej formie śmiało odsłaniała jej wysportowane nogi, a im wyżej, tym zjawiskowy widok przykuwał jeszcze większą uwagę! Cała kreacja była pokryta tysiącami szklanych kul, które mieniły się w blasku fleszy, tworząc iluzję unoszącej się chmury baniek. Ten niecodzienny projekt to dzieło holenderskiej wizjonerki mody, Iris van Herpen, która stworzyła go we współpracy z duetem artystycznym A.A.Murakami.

Met Gala 2026: Eileen Gu w bąbelkowej mini przyćmiła resztę

Sukienka, nazwana "Airo", to prawdziwe dzieło sztuki. Do jej stworzenia użyto 15000 pojedynczych, ręcznie wykonanych szklanych bąbelków, a praca nad nią zajęła zespołowi ekspertów aż 2550 godzin! To jednak nie wszystko. Największym zaskoczeniem była ukryta w sukni technologia. Pod warstwami materiału zainstalowano mikroprocesory, które w zaprogramowanych sekwencjach uwalniały prawdziwe bańki mydlane, unoszące się wokół sportsmenki, gdy ta pozowała na schodach Metropolitan Museum of Art. Efekt był magiczny i surrealistyczny, a Eileen Gu wyglądała, jakby sama była lewitującym dziełem sztuki!

"To zabawa z ruchem, naturą i fantazją" – mówiła zachwycona Gu w wywiadach. Jej stylizację dopełniły przezroczyste szpilki i minimalistyczna biżuteria, co pozwoliło sukience grać główną rolę. Kreacja słynnej amerykańsko-chińskiej narciarki z miejsca stała się ikoniczna i jeszcze długo będzie na ustach całego świata!

Zjawiskowe zdjęcia Eileen Gu z Met Gali 2026 znajdziesz w naszej galerii.