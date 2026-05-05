Iga Świątek przyćmiła wszystkich w Rzymie. Jej okulary to prawdziwe cudeńko. Kosztują tyle, co 410 litrów benzyny!

Iga Świątek przed turniejem w Rzymie zaskoczyła stylizacją, przyciągając uwagę drogim dodatkiem.

Była liderka światowego rankingu znana jest z doskonałego stylu nie tylko na korcie, ale i poza nim. Iga Świątek, która z Rzymem ma wyjątkowo dobre wspomnienia, pojawiła się na oficjalnym losowaniu drabinki w pozornie luźnej, ale bardzo przemyślanej stylizacji. Jej "look" natychmiast przyciągnął uwagę mediów. Choć los nie był dla niej łaskawy i przydzielił jej bardzo wymagające rywalki, Polka zdawała się tym nie przejmować, prezentując się z uśmiechem i w wielkim stylu.

Okulary Igi Świątek. Znamy markę i cenę tego cacka

Głównym punktem stylizacji Igi Świątek okazały się okulary przeciwsłoneczne, które od razu rzucały się w oczy. Jak udało nam się ustalić, jest to model Antonia marki Lapima, za który trzeba zapłacić fortunę. Cena tego luksusowego dodatku to około 3 tys. zł! W czasach, kiedy Polacy rozmawiają często o wysokich cenach paliwa, łatwo przeliczyć, że za taką kwotę można kupić około 410 litrów benzyny (licząc obowiązującą dzisiaj 5 maja cenę 7,31 zł). Tak kosztownym akcentem tenisistka dopełniła swój strój, na który składały się jasne, szerokie jeansy, biała prążkowana koszulka oraz cienka, granatowa koszula. Całość uzupełniały sportowe, białe buty, a na nadgarstkach nie zabrakło eleganckiego zegarka i złotej bransoletki. To dowód na to, że Iga dba o każdy, nawet najmniejszy detal.

Co to za model? Sprawdziliśmy!

Okulary, które wybrała Iga Świątek, to prawdziwy hit wśród znawców mody. Model Lapima Antonia Havana Vintage charakteryzuje się odważnym kształtem w stylu "kocich oczu", który łączy w sobie inspiracje stylem vintage z nowoczesnym designem. Wykonane są z najwyższej jakości acetatu w kolorze określanym jako "Havana brown", a brązowe, cieniowane soczewki zapewniają nie tylko stylowy wygląd, ale i pełną ochronę przed promieniowaniem UV. Co ciekawe, okulary są ręcznie robione w Brazylii, co podkreśla ich unikatowy charakter. Producent podpowiada, że ten kształt najlepiej pasuje do twarzy owalnej, kwadratowej lub w kształcie diamentu. Przy produkcji czerpano ponoć inspirację z kształtu żagli tratw Jangada, znalezionych w północno-wschodniej Brazylii.

Turniej w Rzymie rusza już 6 maja, a Iga Świątek swój pierwszy mecz rozegra w piątek, 8 maja. Patrząc na jej pewność siebie, rywalki mają się czego obawiać. Pierwszą turniejową rywalką Świątek będzie Amerykanka Catherine McNally (63. WTA) lub reprezentująca Australię Daria Kasatkina (66. WTA).

