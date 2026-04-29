Na nadgarstku Igi Świątek lśni prawdziwy skarb. Znamy cenę, jedno wielkie wow!

Pobyt Igi Świątek w Madrycie miał słodko-gorzki smak: wirus pokrzyżował plany, ale tenisistka znalazła czas na zwiedzanie.

Uwagę internautów przykuł luksusowy detal na jej nadgarstku – zegarek Rolex Yacht-Master, którego wartość oszacowano na ponad 130 tysięcy złotych.

Po wycofaniu się z turnieju, Iga Świątek wraca do gry w Rzymie, gdzie trzykrotnie triumfowała.

Gorzki smak Madrytu: Wirus pokonał Mistrzynię

Iga Świątek, choć z ogromnymi nadziejami podchodziła do madryckiego turnieju, musiała uznać wyższość nie rywalki, lecz podstępnego wirusa. Jej przygoda z WTA 1000 w Madrycie zakończyła się już na trzeciej rundzie, podczas meczu z Amerykanką Ann Li. Mimo początkowej walki i wygranego seta, stan zdrowia nie pozwolił jej kontynuować. Tenisistka z Raszyna zeszła z kortu, a jej decyzja była podyktowana poważnymi problemami zdrowotnymi, które dopadły ją tuż po przylocie do Hiszpanii.

O swoich trudnych chwilach Świątek opowiedziała otwarcie, nie kryjąc rozczarowania i fizycznego wyczerpania. – Ostatnie dwa dni były dość okropne, chyba złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych momentach czułam się dobrze, a w innych naprawdę źle. Nie miałam ani odrobiny energii, nie czułam się stabilnie i po prostu fizycznie czułam się naprawdę kiepsko – mówiła Świątek w rozmowie z oficjalnym portalem WTA. Słowa te doskonale oddają skalę wyzwania, z jakim przyszło jej się zmierzyć poza kortem.

Zanim jednak zdrowie dało się we znaki, Iga, wraz z koleżankami, skorzystała z okazji, by poznać uroki Madrytu. W mediach społecznościowych dzieliła się zdjęciami z wizyty w prestiżowym Muzeum Thyssen-Bornemisza. Te radosne chwile, choć krótkie, stanowiły miły akcent w obliczu późniejszych komplikacji.

Luksus na Nadgarstku: Niezwykły Zegarek Igi Świątek

To właśnie podczas tych madryckich eskapad, na jednym ze zdjęć, internauci dostrzegli coś wyjątkowego. Na nadgarstku Igi Świątek lśnił zegarek, który natychmiast wywołał falę komentarzy i dyskusji. Okazało się, że nie był to byle jaki czasomierz, lecz prawdziwy klejnot ze świata luksusu, który doskonale komponował się z jej sportowym, choć eleganckim wizerunkiem. Mowa o modelu Rolex Yacht-Master, którego wartość może przyprawić o zawrót głowy.

Iga Świątek od 2021 roku pełni zaszczytną rolę pierwszej polskiej ambasadorki marki Rolex. Ta współpraca sprawia, że tenisistka regularnie pojawia się z różnymi modelami tej prestiżowej firmy. W przeszłości była widywana z eleganckim modelem Lady-Datejust 28 mm, wycenianym na około 135 tysięcy złotych, a także z nieco bardziej przystępnym Datejust 31 ze stali Oystersteel i białego złota, z fioletową tarczą, za około 48 tysięcy złotych. W Madrycie postawiła jednak na model, który swoją estetyką i funkcjonalnością wyróżnia się na tle pozostałych.

Co sprawia, że Rolex Yacht-Master Igi Świątek jest tak wyjątkowy?

Rolex Yacht-Master to zegarek zaprojektowany z myślą o żeglarzach, łączący wysoką funkcjonalność ze stylem. Jego wartość, w zależności od wariantu i detali, oscyluje w granicach od 133 500 do nawet 164 200 złotych! Wybrany przez Igę wariant charakteryzuje się czarną tarczą z eleganckimi elementami wykonanymi z 18-karatowego różowego złota. Jak podaje portal chrono24.pl, dzięki szlachetnym materiałom, zegarek ten "świetnie sprawdzi się na pokładzie i wzbudzi respekt członków klubu regatowego". Choć stworzony dla miłośników morza, model ten doskonale odnajduje się również na nadgarstku tenisistki, podkreślając jej zamiłowanie do precyzji i sportowego ducha.

Ta subtelna ekspozycja luksusowego dodatku pokazuje, że nawet w obliczu sportowych wyzwań i problemów zdrowotnych, Iga Świątek potrafi zaskoczyć swoich fanów, prezentując wysmakowany gust i zamiłowanie do detali, które świadczą o jej statusie globalnej ikony.

Odpoczynek i Nowe Wyzwania: Rzym czeka na Igę

Po przymusowym wycofaniu się z turnieju w Madrycie, priorytetem dla Igi Świątek stał się powrót do pełni zdrowia. Tenisistka szybko poinformowała fanów o swoich planach, zapewniając, że potrzebuje zaledwie kilku dni na regenerację, by ponownie wrócić do intensywnych treningów. 27 kwietnia oficjalnie potwierdzono jej udział w kolejnych zawodach rangi WTA 1000, tym razem w Rzymie.

Organizatorzy rzymskiego turnieju z radością ogłosili, że "Nasze gwiazdy powoli przybywają do Rzymu. Nasza trzykrotna mistrzyni Iga Świątek jest w drodze do Rzymu i 29 kwietnia po raz pierwszy w tym roku będzie trenować na Foro Italico". To doskonała wiadomość dla fanów polskiej tenisistki, zwłaszcza że stolica Włoch jest dla niej wyjątkowo szczęśliwym miejscem. Świątek triumfowała tam już trzykrotnie – w latach 2021, 2022 i 2024. Zawody w Rzymie rozpoczną się 5 maja, a Iga swój pierwszy mecz rozegra dwa lub trzy dni później, z nadzieją na kolejny udany występ.

Mimo chwilowych trudności zdrowotnych, Iga Świątek pozostaje wzorem determinacji i profesjonalizmu. Jej szybki powrót na kort, połączony z niekwestionowanym wyczuciem stylu, potwierdza, że jest postacią, która inspiruje zarówno na korcie, jak i poza nim, łącząc sportową pasję z dyskretnym luksusem.

