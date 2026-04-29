Viktor Gyökeres złamał serce tej piękności, ale mu wybaczyła! Oto zjawiskowa dziewczyna snajpera Arsenalu

Michał Chojecki
2026-04-29 11:58

To Viktor Gyökeres złamał serca milionów polskich kibiców, kiedy w końcówce barażu Szwecja - Polska (3:2) o MŚ 2026 kopnął piłkę do naszej bramki. Przez napastnika Arsenalu pękło też serce portugalskiej piękności Ines Aguiar. Podobno jednak właśnie mu wybaczyła i znów są razem.

  • Viktor Gyökeres, szwedzki napastnik Arsenalu, złamał serca polskich kibiców i swojej partnerki, Ines Aguiar.
  • Piękna portugalska aktorka i modelka podobno wybaczyła piłkarzowi, który zerwał z nią przed transferem do Londynu.
  • Ich związek odżył, a Ines Aguiar rozważa przeprowadzkę do Londynu.
  • Czy para znów jest razem? Sprawdź, co dalej z ich romansem i karierą Gyökeresa!

Viktor Gyökeres w latach 2023-2025 był napastnikiem Sportingu Lizbona, dla którego strzelił aż 68 goli w 66 meczach. Portugalskie media żyły wtedy jego gorącym romansem z piękną Ines Auiar, popularną w tym kraju aktorką i modelką. Kiedy jednak szwedzki napastnik miał trafić do Arsenalu Londyn, nagle zerwał z ukochaną, która podobno bardzo przeżyła to rozstanie. Jak donosiły portugalskie media, Gyökeres zakończył związek, ponieważ postanowił, że nie chce mieć żadnych więzi z Portugalią przed wielkim transferem do angielskiej Premier League.

Wygląda jednak na to, że zjawiskowa Ines Aguiar wybaczyła Szwedowi, a piłkarz i modelka znów są razem. Według portugalskiego TV Guia Viktor Gyökeres rzeczywiście po transferze do Arsenalu chciał skupić się wyłącznie na karierze i postanowił zostawić życie prywatne za sobą, jednak ich relacja odżyła, gdy Szwed zadomowił się już w Londynie. Ines Aguiar, która niedawno otrzymała rolę w nowym portugalskim serialu telewizyjnym, podobno rozgląda się za nieruchomością w Londynie, gdzie miałaby zamieszkać z piłkarzem Arsenalu.

W trwającym sezonie Viktor Gyökeres strzelił 18 goli w 48 występach we wszystkich rozgrywkach dla Arsenalu, w tym 12 bramek w Premier League. Szwedzki napastnik na kolejne bramki zapoluje w środę wieczorem, gdy "Kanonierzy" zagrają na stadionie Atletico Madryt w półfinale Ligi Mistrzów.

