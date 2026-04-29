Viktor Gyökeres złamał serce tej piękności, ale mu wybaczyła! Oto zjawiskowa dziewczyna snajpera Arsenalu

Viktor Gyökeres, szwedzki napastnik Arsenalu, złamał serca polskich kibiców i swojej partnerki, Ines Aguiar.

Piękna portugalska aktorka i modelka podobno wybaczyła piłkarzowi, który zerwał z nią przed transferem do Londynu.

Ich związek odżył, a Ines Aguiar rozważa przeprowadzkę do Londynu.

Czy para znów jest razem? Sprawdź, co dalej z ich romansem i karierą Gyökeresa!

Viktor Gyökeres w latach 2023-2025 był napastnikiem Sportingu Lizbona, dla którego strzelił aż 68 goli w 66 meczach. Portugalskie media żyły wtedy jego gorącym romansem z piękną Ines Auiar, popularną w tym kraju aktorką i modelką. Kiedy jednak szwedzki napastnik miał trafić do Arsenalu Londyn, nagle zerwał z ukochaną, która podobno bardzo przeżyła to rozstanie. Jak donosiły portugalskie media, Gyökeres zakończył związek, ponieważ postanowił, że nie chce mieć żadnych więzi z Portugalią przed wielkim transferem do angielskiej Premier League.

W Portugalii odkryli, czym zajmuje się żona Jakuba Kiwiora! Nazywają ją królową potrząsania pupą! [ZDJĘCIA]

Wygląda jednak na to, że zjawiskowa Ines Aguiar wybaczyła Szwedowi, a piłkarz i modelka znów są razem. Według portugalskiego TV Guia Viktor Gyökeres rzeczywiście po transferze do Arsenalu chciał skupić się wyłącznie na karierze i postanowił zostawić życie prywatne za sobą, jednak ich relacja odżyła, gdy Szwed zadomowił się już w Londynie. Ines Aguiar, która niedawno otrzymała rolę w nowym portugalskim serialu telewizyjnym, podobno rozgląda się za nieruchomością w Londynie, gdzie miałaby zamieszkać z piłkarzem Arsenalu.

Dla niej czas się zatrzymał! Nie uwierzysz, ile lat ma piękna żona Sergio Ramosa!

W trwającym sezonie Viktor Gyökeres strzelił 18 goli w 48 występach we wszystkich rozgrywkach dla Arsenalu, w tym 12 bramek w Premier League. Szwedzki napastnik na kolejne bramki zapoluje w środę wieczorem, gdy "Kanonierzy" zagrają na stadionie Atletico Madryt w półfinale Ligi Mistrzów.

GALERIA: Ines Aguiar, piękna dziewczyna Viktora Gyökeresa

