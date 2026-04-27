Córka Wilfredo Leona już z sukcesami! Ma 9 lat. Siatkarz pęka z dumy

Wilfredo Leon gra z Bogdanką LUK Lublin w finale PlusLigi przeciwko Warcie Zawiercie.

Nie może być zadowolony po pierwszym meczu przegranym 0:3, w przeciwieństwie do występu córki w jednym z ostatnich turniejów tenisowych.

9-letnia córka Wilfredo Leona już wygrywa trofea

Nie tak miał wyglądać początek wielkiego finału PlusLigi 2025/2026 dla Wilfredo Leona i Bogdanki LUK Lublin. Obrońcy tytułu gładko przegrali w Zawierciu z Wartą 3:0 (25:19, 25:21, 25:14). W drugim spotkaniu przed własną publicznością muszą zrobić wszystko, aby zaprezentować się lepiej i nie stracić dystansu w rywalizacji do 3 wygranych meczów. Starcie w Lublinie już w środę (29 kwietnia), tymczasem przed nim Leon udzielił wywiadu Sarze Kalisz z TVP Sport, w którym poruszył także mniej siatkarskie wątki.

Dumny tata opowiedział o sukcesie 9-letniej córki, która wygrała ostatnio tenisowy turniej w Łęcznej!

Przyszła na górę – tam, gdzie trzymam medale i trofea – z pucharem wygranym we wczorajszych zawodach tenisowych. Powiedziała mi: "Tato, ty to dopiero masz ich dużo". Odparłem jej, że jest jeszcze malutka. Ja w jej wieku miałem ich z 6, a ona ma już 10! To bardzo dużo. Dodałem, że jest już o kilka kroków przede mną, i że jeśli chce mieć jeszcze więcej medali, to musi grać w kolejnych turniejach, nie może tego zaniechać. Chciałem ją zmotywować - przyznał przyjmujący reprezentacji Polski.

Pewnym zaskoczeniem dla kibiców może być fakt, że Natalia skupia się na tenisie, a nie siatkówce. Rodzice nie zamierzają na nią jakkolwiek naciskać.

- Jestem z niej dumny. Widać po każdym treningu i turnieju, że poważnie traktuje grę w tenisa. Jednocześnie łączy to ze szkołą, bierze udział w innych zajęciach pozalekcyjnych... Ale na razie ma tylko 9 lat! Chcemy, żeby miała jeszcze trochę dzieciństwa. Mówimy jej, że najważniejsze to robić to, co się kocha. Żadne z nas nie będzie trenować za nią. Jeśli powie któregoś dnia, że tego nie lubi, znajdziemy coś innego, co skradnie jej serce. A jeśli wybierze tę drogę, na pewno będziemy jej największymi kibicami - podsumował Leon.

Kibice Bogdanki mogą liczyć, że sukces córki napędzi siatkarza do jak najlepszej gry w kolejnych meczach finału PlusLigi!