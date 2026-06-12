Oto gorąca żona strzelca pierwszego gola na mundialu. Od oglądania jej zdjęć zaparują wam okulary

po Bartosz Olszewski
2026-06-12 10:03

Jej mąż przeszedł do historii, a ona rozpala zmysły! Cały świat mówi o Julianie Quinonesie, który strzelił pierwszego gola na mundialu 2026. Jednak oczy kibiców zwrócone są także na jego żonę. Ana Gabriela to ponętna meksykańska modelka, która jest największą fanką bohatera Meksyku. Zobacz, kim jest piękność, która skradła jego serce!

  • Julián Quiñones przeszedł do historii, zdobywając pierwszego gola na mundialu 2026, czym natychmiast zapewnił Meksykowi prowadzenie.
  • U jego boku uwagę mediów skradła Ana Gabriela, zjawiskowa meksykańska modelka i influencerka, która jest jego największą fanką.
  • Odkryj, kim jest ponętna piękność, która rozpala zmysły i podbija serca kibiców, wspierając bohatera mundialu!

Historyczny gol i eksplozja radości

Mundial 2026 ledwo się zaczął, a już ma swojego pierwszego bohatera. Został nim Julián Quiñones, który w 9. minucie meczu otwarcia z RPA wpisał się na listę strzelców. Jego gol nie tylko dał prowadzenie reprezentacji Meksyku, ale także zapisał się w historii mistrzostw świata. 29-letni napastnik został pierwszym Meksykaninem w dziejach, który zdobył pierwszą bramkę całego turnieju. To historyczny wyczyn, biorąc pod uwagę, że jego kraj już sześciokrotnie grał w meczu inauguracyjnym. Tego wieczoru cała uwaga skupiła się na nim, a z trybun wspierała go jego największa miłość.

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Ana Gabriela
Galeria zdjęć 21

Kim jest Ana Gabriela? To ona skradła serce bohatera!

Za sukcesem Quiñonesa stoi zjawiskowa kobieta. Jego żona, Ana Gabriela, to prawdziwa bomba! Jest znaną w Meksyku modelką, influencerką i twórczynią internetową, która rozpala zmysły tysięcy fanów na Instagramie. Jej profil pełen jest odważnych i ponętnych zdjęć, które podkreślają jej niesamowitą figurę. Para zaczęła spotykać się w 2020 roku, a ich miłość rozkwitała w błyskawicznym tempie. W kwietniu 2022 roku piłkarz oświadczył się ukochanej, a niedługo potem wzięli ślub. W grudniu 2023 roku na świat przyszła ich córeczka Alanna, która jest oczkiem w głowie szczęśliwych rodziców.

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Z Kolumbii do serc meksykańskich kibiców

Droga Juliána Quiñonesa na szczyt była niezwykła. Choć urodził się w Kolumbii, jego serce od dawna biło dla Meksyku. W październiku 2023 roku oficjalnie otrzymał meksykańskie obywatelstwo, co pozwoliło mu spełnić marzenie o grze w reprezentacji "El Tri". Jego talent eksplodował na tyle, że w 2024 roku trafił do saudyjskiego Al-Qadsiah, co jest dowodem jego wysokiej klasy. Teraz, jako bohater narodowy, wraz ze swoją piękną żoną, tworzy jedną z najgorętszych par meksykańskiego futbolu. On strzela gole na boisku, a ona podbija serca kibiców na trybunach.

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MUNDIAL 2026