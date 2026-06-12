Julián Quiñones przeszedł do historii, zdobywając pierwszego gola na mundialu 2026, czym natychmiast zapewnił Meksykowi prowadzenie.

U jego boku uwagę mediów skradła Ana Gabriela, zjawiskowa meksykańska modelka i influencerka, która jest jego największą fanką.

Odkryj, kim jest ponętna piękność, która rozpala zmysły i podbija serca kibiców, wspierając bohatera mundialu!

Historyczny gol i eksplozja radości

Mundial 2026 ledwo się zaczął, a już ma swojego pierwszego bohatera. Został nim Julián Quiñones, który w 9. minucie meczu otwarcia z RPA wpisał się na listę strzelców. Jego gol nie tylko dał prowadzenie reprezentacji Meksyku, ale także zapisał się w historii mistrzostw świata. 29-letni napastnik został pierwszym Meksykaninem w dziejach, który zdobył pierwszą bramkę całego turnieju. To historyczny wyczyn, biorąc pod uwagę, że jego kraj już sześciokrotnie grał w meczu inauguracyjnym. Tego wieczoru cała uwaga skupiła się na nim, a z trybun wspierała go jego największa miłość.

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Kim jest Ana Gabriela? To ona skradła serce bohatera!

Za sukcesem Quiñonesa stoi zjawiskowa kobieta. Jego żona, Ana Gabriela, to prawdziwa bomba! Jest znaną w Meksyku modelką, influencerką i twórczynią internetową, która rozpala zmysły tysięcy fanów na Instagramie. Jej profil pełen jest odważnych i ponętnych zdjęć, które podkreślają jej niesamowitą figurę. Para zaczęła spotykać się w 2020 roku, a ich miłość rozkwitała w błyskawicznym tempie. W kwietniu 2022 roku piłkarz oświadczył się ukochanej, a niedługo potem wzięli ślub. W grudniu 2023 roku na świat przyszła ich córeczka Alanna, która jest oczkiem w głowie szczęśliwych rodziców.

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Z Kolumbii do serc meksykańskich kibiców

Droga Juliána Quiñonesa na szczyt była niezwykła. Choć urodził się w Kolumbii, jego serce od dawna biło dla Meksyku. W październiku 2023 roku oficjalnie otrzymał meksykańskie obywatelstwo, co pozwoliło mu spełnić marzenie o grze w reprezentacji "El Tri". Jego talent eksplodował na tyle, że w 2024 roku trafił do saudyjskiego Al-Qadsiah, co jest dowodem jego wysokiej klasy. Teraz, jako bohater narodowy, wraz ze swoją piękną żoną, tworzy jedną z najgorętszych par meksykańskiego futbolu. On strzela gole na boisku, a ona podbija serca kibiców na trybunach.

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