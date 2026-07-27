Robert Lewandowski na razie furory w amerykańskiej MLS nie zrobił. W dwóch pierwszych meczach był mało widoczny, nie doczekał się premierowego gola, a jego Chicago Fire oba te spotkania w kiepskim stylu przegrało.

Na zarobki w nowym klubie "Lewy" za to nie może narzekać. Jak potwierdził w rozmowie z serwisem SportoweFakty WP dyrektor finansowy Chicago Fire, Paweł Szynalik, polski napastnik zarobi około 16 mln dol. rocznie (ponad 60 mln zł). Do tego dojdzie wynagrodzenie z tytułu odrębnej umowy marketingowej oraz przewidziane w kontrakcie bonusy. W sumie Robert Lewandowski może liczyć na nawet ok. 20 mln dolarów rocznie.

Dyrektor Chicago Fire ujawnił, ile naprawdę zarobi Robert Lewandowski!

Andrzej Gołota w rozmowie z portalem Przegladsportowy.onet.pl skomentował przeprowadzkę Roberta Lewandowskiego do Chicago. Kiedy dowiedział się, ile "Lewy" zarobi w amerykańskim klubie, był w szoku.

- Ile tam dostał? Nawet 20 mln dol.? Co ty gadasz?! To takie pieniądze są w amerykańskiej piłce? Już się nie dziwię, że tu przeszedł. Można się przemęczyć — zaśmiał się Andrzej Gołota.

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Legendarny polski bokser mieszka w Chicago od początku lat 90. i zna to miasto jak własną kieszeń. Gdzie zatem - jego zdaniem - Robert Lewandowski powinien zamieszkać wraz z rodziną, która wkrótce ma dołączyć do piłkarza?

- Co ja mu będę doradzał? Może raz widziałem człowieka. Na pewno dokona dobrego wyboru. Nigdzie nie powinno mu być źle. Takie gwiazdy żyją trochę w innym świecie - stwierdził Andrzej Gołota.

Były znakomity pięściarz nie ukrywa zdziwienia, że Robert Lewandowski zdecydował się zagrać amerykańskiej MLS.

- To nie jest dla niego zejście na jakiś dużo niższy poziom? - dopytywał.

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