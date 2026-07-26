Sylwia Dekiert pokazała zdjęcia z wakacji i opadły nam szczęki! Ale forma!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-26 20:49

Sylwia Dekiert zachwyciła fanów zdjęciami z Chorwacji, gdzie wypoczywa na urlopie. "Wakacje na Adriatyku" - napisała popularna dziennikarka sportowa, która znana jest z tego, że bardzo dba o formę fizyczną, a efektami tej pracy dzieli się na Instagramie. Gorące zdjęcia Sylwii Dekiert pokazujemy w galerii.

  • Sylwia Dekiert zachwyciła zdjęciami z wakacji w Chorwacji, prezentując wysportowaną sylwetkę.
  • Piękna dziennikarka znana jest z tego, że dużo trenuje na siłowni.
  • Gorące zdjęcia Sylwii Dekiert prezentujemy w galerii.

Najnowsze zdjęcia Sylwii Dekiert prosto z wakacji w Chorwacji zachwyciły licznych fanów pięknej dziennikarki sportowej. Gwiazda TVP wypoczywa w Chorwacji, spędzając dużo czasu wśród morskich fal. "Wakacje na Adriatyku" - napisała, dzieląc się z kibicami fotkami, na których pływa łodzią motorową. Oczywiście w bikini.

47-letnia Sylwia Dekiert z TVP w skąpym obcisłym stroju na siłowni.

W wieku 47 lat Sylwia Dekiert wygląda jak kobieta, która mogłaby spokojnie startować w konkursach fitness. Wyrzeźbiona sylwetka, a do tego ten wdzięk i zalotny uśmiech... Nic dziwnego, że faceci szaleją na jej punkcie, a dla kobiet atrakcyjna dziennikarka stała się prawdziwą inspiracją.

Na jaw wyszła cała prawda o ciele Sylwii Dekiert. Wiele Polek zrozumie gwiazdę TVP

Czas na siłowni czyli moje chwile dla siebie. Treningi wciśnięte między pracę a domowe obowiązki, ale po 5 latach regularnych ćwiczeń, nie wyobrażam sobie już życia bez tych przyjemności. 

- komentowała Sylwia Dekiert kolejne zdjęcia z siłowni.

GALERIA: Sylwia Dekiert pokazuje wyrzeźbione ciało

Uśmiechnięta dziennikarka Sylwia Dekiert z dłonią przy brodzie. O jej formie na wakacjach przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 57
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SYLWIA DEKIERT