Sylwia Dekiert pokazała zdjęcia z wakacji i opadły nam szczęki! Ale forma!

Sylwia Dekiert zachwyciła zdjęciami z wakacji w Chorwacji, prezentując wysportowaną sylwetkę.

Piękna dziennikarka znana jest z tego, że dużo trenuje na siłowni.

Gorące zdjęcia Sylwii Dekiert prezentujemy w galerii.

Najnowsze zdjęcia Sylwii Dekiert prosto z wakacji w Chorwacji zachwyciły licznych fanów pięknej dziennikarki sportowej. Gwiazda TVP wypoczywa w Chorwacji, spędzając dużo czasu wśród morskich fal. "Wakacje na Adriatyku" - napisała, dzieląc się z kibicami fotkami, na których pływa łodzią motorową. Oczywiście w bikini.

47-letnia Sylwia Dekiert z TVP w skąpym obcisłym stroju na siłowni.

W wieku 47 lat Sylwia Dekiert wygląda jak kobieta, która mogłaby spokojnie startować w konkursach fitness. Wyrzeźbiona sylwetka, a do tego ten wdzięk i zalotny uśmiech... Nic dziwnego, że faceci szaleją na jej punkcie, a dla kobiet atrakcyjna dziennikarka stała się prawdziwą inspiracją.

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Czas na siłowni czyli moje chwile dla siebie. Treningi wciśnięte między pracę a domowe obowiązki, ale po 5 latach regularnych ćwiczeń, nie wyobrażam sobie już życia bez tych przyjemności. - komentowała Sylwia Dekiert kolejne zdjęcia z siłowni.

GALERIA: Sylwia Dekiert pokazuje wyrzeźbione ciało