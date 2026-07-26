Wiadomo, kto nie zagra w nowych odcinkach "Rancza". Serialowa Wioletka przerwała milczenie

Serial "Ranczo" od lat cieszy się mianem absolutnego hitu telewizyjnego, a zapowiedziana premiera jedenastego sezonu wywołuje ogromne poruszenie wśród publiczności. Chociaż w najnowszych epizodach na ekranie ponownie zagości zdecydowana większość dobrze znanej obsady, zabraknie kilku lubianych postaci. Magdalena Waligórska-Lisiecka, wcielająca się w słynną Wioletkę, ostatecznie rozwiała wątpliwości widzów i potwierdziła krążące plotki dotyczące absencji jednej z aktorek. Okazuje się, że w nadchodzących odcinkach nie wystąpi już sympatyczna Jola.

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Elżbieta Romanowska nie wróci w nowych odcinkach "Rancza"

Spekulacje dotyczące tego, że Elżbieta Romanowska prawdopodobnie zniknie z kontynuacji "Rancza", od wielu miesięcy elektryzowały internautów i fanów produkcji. Jakiś czas temu sama zainteresowana otwarcie przyznała, że nie otrzymała żadnego telefonu od twórców, co jednoznacznie wskazywało na wysokie prawdopodobieństwo całkowitego pominięcia wątku Joli w nowym scenariuszu.

Mam wrażenie, że taka informacja pojawia się przynajmniej raz na dwa lata. Ja nie mam takich informacji. Może moja postać nie jest przewidziana w tej kontynuacji. Czy to się wydarzy? Zobaczymy - powiedziała w wywiadzie dla Świata Gwiazd.

Mimo że wcześniejsze wypowiedzi artystki nie przesądzały w stu procentach o ostatecznych losach jej bohaterki, a część sympatyków serialu wierzyła, że aktorka jedynie ukrywa swój udział, obecna sytuacja nie pozostawia już żadnych złudzeń. Magdalena Waligórska-Lisiecka podczas jednej z najnowszych rozmów z mediami potwierdziła niekorzystne dla widzów doniesienia, kładąc kres dotychczasowym domysłom i nadziejom publiczności na powrót popularnej postaci.

Chyba nie będzie Eli Romanowskiej - powiedziała aktorka w wywiadzie dla Kozaczka.

Twórcy nadchodzących odcinków "Rancza" obiecują jednak, że nie zabraknie w nich zaskakujących zwrotów akcji i doskonałego humoru, o czym niedawno zapewniała w wywiadzie Ilona Ostrowska, ekranowa Lucy. Pozytywne nastroje podziela również Magdalena Waligórska-Lisiecka, która oficjalnie przyznała, że scenariusz nadchodzącego finału jest niezwykle zabawny, a podczas czytania tekstu dosłownie „turlała się ze śmiechu”.

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"Ranczo" - kiedy nowe odcinki?

11. sezon "Rancza" zadebiutuje w TVP jesienią tego roku. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.