Awaria sparaliżowała wyjazdy z Warszawy. Opóźnione pociągi Intercity do kilku miast

- Awaria sieci trakcyjnej wystąpiła na stacji Warszawa Olszynka Grochowska.
- Opóźnienia mogą dotyczyć kilku pociągów PKP Intercity.
- Problemy obejmują m.in. połączenia do Berlina, Kijowa, Wrocławia i Przemyśla.
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Które składy mają opóźnienia?
PKP Intercity poinformowało, że z utrudnieniami mogą spotkać się pasażerowie podróżujący pociągami:
- IC „Starzyński” z Warszawy Zachodniej do Terespola,
- IC „Pilecki” z Warszawy Wschodniej do Żywca,
- EIP z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego,
- BWE z Warszawy Wschodniej do Berlina,
- „Kyiv Express” z Warszawy Zachodniej do Kijowa,
- IC „San” z Warszawy Wschodniej do Przemyśla Głównego.
Przewoźnik nie podał jeszcze, kiedy awaria zostanie usunięta i ruch wróci do normalnego rozkładu. Osoby planujące podróż powinny przed wyjazdem sprawdzić aktualny status swojego pociągu i przygotować się na możliwe opóźnienia.