Awaria sparaliżowała wyjazdy z Warszawy. Opóźnione pociągi Intercity do kilku miast

Awaria sieci trakcyjnej wystąpiła na stacji Warszawa Olszynka Grochowska.

Opóźnienia mogą dotyczyć kilku pociągów PKP Intercity.

Problemy obejmują m.in. połączenia do Berlina, Kijowa, Wrocławia i Przemyśla.

Jechałem legendarnym pociągiem. W środku jak kiedyś, aż trudno uwierzyć!

Które składy mają opóźnienia?

PKP Intercity poinformowało, że z utrudnieniami mogą spotkać się pasażerowie podróżujący pociągami:

IC „Starzyński” z Warszawy Zachodniej do Terespola,

IC „Pilecki” z Warszawy Wschodniej do Żywca,

EIP z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego,

BWE z Warszawy Wschodniej do Berlina,

„Kyiv Express” z Warszawy Zachodniej do Kijowa,

IC „San” z Warszawy Wschodniej do Przemyśla Głównego.

Przewoźnik nie podał jeszcze, kiedy awaria zostanie usunięta i ruch wróci do normalnego rozkładu. Osoby planujące podróż powinny przed wyjazdem sprawdzić aktualny status swojego pociągu i przygotować się na możliwe opóźnienia.