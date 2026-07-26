Awaria sparaliżowała wyjazdy z Warszawy. Opóźnione pociągi Intercity do kilku miast

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-07-26 17:42

Podróżni korzystający z pociągów PKP Intercity muszą liczyć się z utrudnieniami. Awaria sieci trakcyjnej na stacji postojowej Warszawa Olszynka Grochowska wpłynęła na kursowanie kilku połączeń. Opóźnienia dotyczą zarówno pociągów krajowych, jak i międzynarodowych.

Zszokowany mężczyzna na tle pociągu PKP Intercity na peronie. O paraliżu wyjazdów z Warszawy przeczytasz na SE.
Autor: (2)/ Shutterstock Młody mężczyzna z wąsem i otwartymi ustami, wyrażający zaskoczenie lub zdumienie, na tle dworca kolejowego z nowoczesnym pociągiem PKP Intercity na peronie. Scena symbolizuje atrakcyjne promocje na bilety PKP Intercity, o których przeczytasz na Super Biznes.
  • Awaria sieci trakcyjnej wystąpiła na stacji Warszawa Olszynka Grochowska.
  • Opóźnienia mogą dotyczyć kilku pociągów PKP Intercity.
  • Problemy obejmują m.in. połączenia do Berlina, Kijowa, Wrocławia i Przemyśla.

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Które składy mają opóźnienia?

PKP Intercity poinformowało, że z utrudnieniami mogą spotkać się pasażerowie podróżujący pociągami:

  • IC „Starzyński” z Warszawy Zachodniej do Terespola,
  • IC „Pilecki” z Warszawy Wschodniej do Żywca,
  • EIP z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego,
  • BWE z Warszawy Wschodniej do Berlina,
  • „Kyiv Express” z Warszawy Zachodniej do Kijowa,
  • IC „San” z Warszawy Wschodniej do Przemyśla Głównego.

Przewoźnik nie podał jeszcze, kiedy awaria zostanie usunięta i ruch wróci do normalnego rozkładu. Osoby planujące podróż powinny przed wyjazdem sprawdzić aktualny status swojego pociągu i przygotować się na możliwe opóźnienia.

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