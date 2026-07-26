Polował na auta w całej Warszawie. Wpadł z „gameboyem” do kradzieży samochodów

49-latek z Wołomina został zatrzymany podczas próby kradzieży auta na Żoliborzu.

W samochodzie miał urządzenia służące do kradzieży pojazdów i zagłuszania sygnału GPS.

Usłyszał trzy zarzuty i trafił do aresztu na trzy miesiące.

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Jeździł po mieście i wypatrywał okazji. Tym razem plan się nie udał

Od pewnego czasu w Warszawie znikały samochody, głównie japońskich marek. Policjanci przejrzeli nagrania z monitoringu i zaczęli łączyć kolejne sprawy. Trop zaprowadził ich do 49-letniego mieszkańca Wołomina.

Mężczyzna poruszał się Volkswagenem Passatem. Przemieszczał się po różnych dzielnicach stolicy, zatrzymywał na parkingach i wybierał samochody, które chciał ukraść.

Ostatnim celem była Kia Niro zaparkowana na Żoliborzu. 49-latek próbował odjechać autem, ale zabezpieczenia skutecznie pokrzyżowały mu plany. Samochodu nie udało się uruchomić. Kilka chwil później został zatrzymany przez policjantów, którzy od dłuższego czasu obserwowali jego działania.

W bagażniku miał sprzęt do kradzieży

To, co znaleziono w Passacie, tylko potwierdziło podejrzenia śledczych. W środku leżał tzw. „gameboy” - urządzenie wykorzystywane do kradzieży nowoczesnych samochodów - oraz tzw. „zamrażalka”, służąca do zagłuszania sygnału GPS. Na tym jednak sprawa się nie skończyła.

Zdradził go monitoring

Policjanci wrócili do nierozwiązanych spraw z maja i czerwca. Nagrania z kamer miały wskazać właśnie na 49-latka. Według śledczych ukradł Hyundaia Konę z parkingu na Wilanowie (auto później odzyskano) oraz Hyundaia Tucsona zaparkowanego przy ulicy Hożej.

Mężczyzna usłyszał w sumie trzy zarzuty: jeden dotyczący usiłowania kradzieży z włamaniem i dwa związane z wcześniejszymi kradzieżami samochodów. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.