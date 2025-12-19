Koniec samochodowych złodziei! Policja rozbiła dziuplę pod Wołominem. Zatrzymano pasera

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu wpadli na trop przestępców. Zdobyli informację, że w Tłuszczu pod Wołominem istnieje dziupla złodzei samochodów. – Intensywna praca dochodzeniowo-śledcza doprowadziła do potwierdzenia zdobytych wcześniej informacji i zlikwidowania dziupli samochodowej na terenie gminy Tłuszcz – informują policjanci.

Na jednej z posesji policjanci ujawnili częściowo zdemontowaną Toyotę, która została skradziona na początku grudnia. Funkcjonariusze zabezpieczyli także inne części samochodowe, które zostaną poddane szczegółowym oględzinom i badaniom w celu ustalenia ich pochodzenia.

Legendarni złodzieje samochodów z Wołomina złapani! „Lala” i „Góral” w rękach policji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zatrzymano pasera. Grozi mu do 5 lat więzienia

Podczas akcji policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę, podejrzewanego o udział w procederze paserstwa i demontażu skradzionych pojazdów. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, śledczy przedstawili mu zarzuty paserstwa i usuwania oznaczeń identyfikacyjnych z pojazdu.

„Prokurator Rejonowy w Wołominie objął sprawcę policyjnym dozorem” – informuje Komenda Powiatowa Policji w Wołominie. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Obecnie 46-latek ma obowiązek regularnego stawiania się w wyznaczonej jednostce policji. Sprawa jest w toku, a śledczy kontynuują działania mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności przestępstwa oraz ewentualnych wspólników zatrzymanego.