Nocna prohibicja w Piasecznie. Radni przegłosowali nowe prawo, znamy godziny zakazu sprzedaży alkoholu

O wprowadzeniu zakazu dyskutowało się w Piasecznie od dawna. Pomysł wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży alkoholu pojawił się już wcześniej i był konsultowany z mieszkańcami podczas spotkań dotyczących bezpieczeństwa na początku 2024 roku. Burmistrz Daniel Putkiewicz skierował projekt uchwały do Rady Miejskiej pod koniec września 2025 roku. – Uchwała to szansa na poprawę bezpieczeństwa, porządku publicznego, zmniejszenie rozbojów i dewastacji miasta w godzinach nocnych. Mieszkańcy Gminy Piaseczno wyrazili pozytywną opinię na temat wprowadzenia nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu podczas zebrań w 32 sołectwach gminy – przekonywała zastępca burmistrza, Hanna Kułakowska-Michalak. – Problem nietrzeźwości w godzinach nocnych realnie wpływa na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców – dodała urzędniczka.

Nocna PROHIBICJA dzieli Polaków. Polska nie będzie Polską! DOSYĆ tego PICIA! To OGŁUPIA Naród! - Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Piaseczno z nocny zakazem sprzedaży alkoholu. W tych godzinach trunków nie kupimy

Ograniczenie sprzedaży dotyczy godzin nocnych od 22 do 6 i obejmuje sklepy oraz stacje benzynowe. Podobne regulacje rozważane są również w innych samorządach. Rada Warszawy wprowadziła pilotażowo ograniczenie w nocnej sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach, a gmina Konstancin-Jeziorna prowadzi konsultacje w sprawie podobnej uchwały. Jak podkreślają władze Piaseczna, ważne jest, aby takie regulacje wprowadzały również sąsiednie gminy, aby uniknąć sytuacji, w której mieszkańcy będą kupować alkohol w gminach, gdzie zakaz nie obowiązuje.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Oznacza to, że już wkrótce mieszkańcy Piaseczna będą musieli pamiętać o tym, aby zaopatrzyć się w alkohol przed godziną 22.