Zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie. Czy nocna prohibicja zdała pierwszy egzamin?

Zakaz sprzedaży alkoholu. Podsumowanie pierwszego weekendu z nocną prohibicją

Sobota, 1 listopada 2025 r., była pierwszym dniem obowiązywania nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Nowe regulacje dotyczą sklepów, stacji benzynowych oraz stoisk detalicznych w lokalach gastronomicznych. Zakaz obowiązuje w godzinach od 22 do 6.

– Nie mieliśmy żadnych zdarzeń związanych ze złamaniem tego zakazu. Mamy pod baczną kontrolą wszystkie sklepy sprzedające alkohol na terenie dzielnicy – powiedziała kom. Paulina Onyszko z praskiej policji.

Spokojny weekend w Śródmieściu

Podobna sytuacja miała miejsce w Śródmieściu. – Zgłoszenia były, ale nie potwierdziliśmy złamania zakazu. Sklepy albo się zamknęły, albo nie sprzedawały alkoholu – relacjonował sierż. szt. Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej policji.

Brak zgłoszeń dotyczących łamania zakazu potwierdziła również stołeczna straż miejska.

Nocna prohibicja w Warszawie – długa droga do wprowadzenia

Wprowadzenie nocnej prohibicji w Warszawie było procesem długotrwałym i złożonym. Początkowo prezydent miasta, Rafał Trzaskowski, był przeciwny takiemu rozwiązaniu. Zmienił jednak zdanie i zaproponował wprowadzenie zakazu na terenie całego miasta. Ostatecznie wycofał się z tego pomysłu, proponując pilotażowe wprowadzenie nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i Pradze-Północ.

Prezydent Trzaskowski zapowiedział również, że wiosną złoży projekt wprowadzenia nocnej prohibicji w całym mieście, która miałaby obowiązywać od 1 czerwca.

Nocna prohibicja w Polsce – Warszawa nie jest wyjątkiem

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło około 180 gmin w Polsce. Na początku sierpnia na takie rozwiązanie zdecydował się Szczecin, a od początku września zakaz zaczął obowiązywać w Gdańsku. Od października zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6 obowiązuje we Wrocławiu i w Łodzi.

Na Mazowszu od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać na terenie gminy Sobienie-Jeziory (w godz. 22-5). Od 1 czerwca w godzinach nocnych nie kupią w sklepie alkoholu mieszkańcy Sulejówka, a od 1 lipca Łomianek. Obie gminy wprowadziły zakaz w godzinach 23-6. Od 21 lipca nocna prohibicja obowiązuje też na terenie gminy Nieporęt, a dziesięć dni później zaczęła obowiązywać w Legionowie. W obu gminach w godzinach 24-6. Od 6 sierpnia zakaz nocnej sprzedaży alkoholu jest w Wieliszewie (w godz. 24-6) i Jabłonnie (w godz. 23-6).

Z kolei od 24 października zakaz zaczął obowiązywać w godzinach 23-6 na terenie Grójca. Natomiast radni Ciechanowa przegłosowali uchwałę wprowadzającą nocną prohibicję w godz. 22-6 – wejdzie ona w życie 2 stycznia 2026 roku.

Czy nocna prohibicja w Warszawie przyniesie oczekiwane efekty? Czas pokaże. Na razie, w Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki, nie odnotowano żadnych incydentów związanych z łamaniem zakazu.